Pierwszy krok tenisistów zrobiony. Pora na Zimbabwe





Foto: robbiesaurus CC BY-SA 2.0 | Video: robbiesaurus CC BY-SA 2.0, Sirobi CC BY-SA 3.0, angela n. CC BY 2.0, facebook.com/pg/huberthurkacz.official Polscy tenisiści wygrali ze Słoweńcami 3:2

Polscy tenisiści wygrali ze Słoweńcami 3:2 w pierwszej rundzie Grupy II strefy euro-afrykańskiej Pucharu Davisa i awansowali do kolejnego etapu rywalizacji. Decydujący punkt dla Biało-Czerwonych zdobył w Mariborze Hubert Hurkacz, który pokonał Toma Kocevara-Desmana 6:3, 6:2.

Djoković postawił na naprawę łokcia. Uraz dokuczał mu od dwóch lat Były lider... czytaj dalej » Hurkacz dość szybko uporał się ze znacznie niżej notowanym przeciwnikiem. W pierwszym secie przełamał go w czwartym gemie, a w drugiej odsłonie zaliczył dwa breaki - przy stanie 2:2 i 4:2. W ostatnim gemie nie stracił nawet punktu.

W nowym formacie

Rywalizacja w Mariborze odbywała się w nowym, dwudniowym formacie, obowiązującym na niższych poziomach Pucharu Davisa. Pierwszego dnia rozegrano dwa spotkania singlowe, a drugiego pojedynek deblowy i rewanże w grze pojedynczej. W każdym rywalizacja toczyła się do dwóch wygranych setów. W Grupie Światowej obowiązuje dotychczasowa formuła - trzy dni zmagań i pojedynki do trzech wygranych partii.



To była czwarta konfrontacja tych ekip. Słoweńcy wygrali raz - 3:2 - 18 lat temu w Szczecinie. W 2004 roku w Portorożu, jak i dziewięć lat później we Wrocławiu, Polacy zwyciężyli 3:2.



Rywalami Polaków w drugiej rundzie (7-8 kwietnia) będzie reprezentacja Zimbabwe.



Słowenia - Polska 2:3



sobota

Aljaz Bedene - Hubert Hurkacz 6:4, 7:5

Blaz Rola - Kamil Majchrzak 4:6, 2:6



niedziela

Bedene, Rola - Marcin Matkowski, Mateusz Kowalczyk 7:5, 6:7 (5-7), 4:6

Bedene - Majchrzak 6:3, 6:4

Kocevar-Desman - Hurkacz 3:6, 2:6