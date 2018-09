Pięć godzin, pięć setów. Maraton dla Nadala

W Nowym Jorku było po drugiej w nocy, panowie walczyli od blisko pięciu godzin, o awansie do półfinału US Open decydował tie-break piątego seta. Zgarnął go Hiszpan Rafael Nadal, Austriaka Dominika Thiema pokonał 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4), 7:6 (5).