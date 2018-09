Pierwsza Japonka w finale. "Mamo, zrobiłam to"





Naomi Osaka pokonała Madison Keys 6:2, 6:4 w półfinale turnieju US Open w Nowym Jorku. Niespełna 21-letnia tenisistka, która jako pierwsza Japonka w historii zagra w meczu o wielkoszlemowy tytuł, zmierzy się w sobotę z inną Amerykanką - Sereną Williams.

Serenie został jeden krok. Łotyszce oddała trzy gemy W półfinale US... czytaj dalej » Rozstawiona z 20. Osaka obronną ręką wychodziła z trudnych sytuacji w czwartkowym spotkaniu z Keys (14.), finalistką poprzedniej edycji US Open. Obroniła wszystkie 13 break pointów, o co zapytano ją w pomeczowej rozmowie.



- To zabrzmi dziwnie, ale myślałam po prostu: "ja naprawdę chcę zagrać z Sereną!". Dlaczego? Bo to Serena. Kocham cię, Sereno. Kocham wszystkich - mówiła w euforii.

Trenerem rywalki dawny sparingpartner

To słowo padło też w innym kierunku. - Mamo, zrobiłam to. Kocham cię. Dziękuję - cieszyła się tenisistka.



Osaka - której matka jest Japonką, a ojciec Haitańczykiem - w tegorocznej edycji zmagań na kortach Flushing Meadows straciła na razie tylko seta (w 1/8 finału z Białorusinką Aryną Sabalenką).



Jak mało która zawodniczka może się pochwalić korzystnym bilansem w pojedynkach z Sereną. Wygrała jedyne jak na razie ich spotkanie, w marcu, w pierwszej rundzie turnieju w Miami 6:3, 6:2. Był to jednak dopiero drugi start Williams po powrocie do rywalizacji z przerwy macierzyńskiej.



Smaku finałowi, w którym panie się zmierzą, dodaje fakt, że trenerem Osaki jest Sascha Bajin, dawny sparingpartner Amerykanki.

Wyniki półfinałów:



Serena Williams (USA, 17) - Anastasija Sevastova (Łotwa, 19) 6:3, 6:0

Naomi Osaka (Japonia, 20) - Madison Keys (USA, 14) 6:2, 6:4