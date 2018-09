Japonia pęka z dumy. Czekała 23 lata





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Japonia znów ma ćwierćfinalistów

Pierwszy raz od 1995 roku Japonka i Japończyk awansowali do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju tenisowego. O półfinał US Open w Nowym Jorku zagrają Naomi Osaka i Kei Nishikori.

Zrobiła sobie prezent. Ograła Szarapową - Chciałam zrobić... czytaj dalej » W czwartej rundzie Osaka pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:3, 2:6, 6:4, a Nishikori wygrał z Niemcem Philippem Kohlschreiberem 6:3, 6:2, 7:5.

Ich ćwierćfinałowymi rywalami będą Ukrainka Lesia Curenko i Chorwat Marin Cilić.

Pierwsza od 14 lat

Osaka jest także pierwszą od 14 lat zawodniczką z Japonii, która osiągnęła 1/4 finału w imprezie wielkoszlemowej. W 2004 roku na tym etapie US Open była Shinobu Asagoe, wówczas pokonała ją Amerykanka Lindsay Davenport.



Nishikori to stały powód do dumy Japonii. Jego CV wielkoszlemowych osiągnięć jest długie: dotarł do finału US Open (2014), był też w ćwierćfinale Australian Open (2012, 2015 i 2016), Roland Garros (2015 i 2017), Wimbledonu (2018).

W 1995 roku w londyńskim Wimbledonie w "ósemce" znaleźli się Kimiko Date i Shuzo Matsuoka. Do półfinałów nie awansowali, bowiem przegrali - odpowiednio - z Czeszką Janą Novotną i Amerykaninem Pete'em Samprasem.

Źródło: PAP/EPA Osaka pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę

Wyniki poniedziałkowych meczów 1/8 finału singla kobiet:

Suarez-Navarro (Hiszpania, 30) - Szarapowa (Rosja, 22) 6:4, 6:3

Keys (USA, 14) - Cibulkova (Słowacja, 29) 6:1, 6:3

Osaka (Japonia, 20) - Sabalenka (Białoruś, 26) 6:3, 2:6, 6:4

Curenko (Ukraina) - Vondrousova (Czechy) 6:7 (3-7), 7:5, 6:2



Wyniki poniedziałkowych meczów 1/8 finału singla mężczyzn:

Cilić (Chorwacja, 7) - Goffin (Belgia, 10) 7:6 (8-6), 6:2, 6:4

Nishikori (Japonia, 21) - Kohlschreiber (Niemcy) 6:3, 6:2, 7:5

Djoković (Serbia, 6) - Sousa (Portugalia) 6:3, 6:4, 6:3

Millman (Australia) - Federer (Szwajcaria, 2) 3:6, 7:5, 7:6 (9-7), 7:6 (7-3)