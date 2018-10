Koniec tenisowych maratonów na Wimbledonie





Foto: GettyImages | Video: GettyImages/ Wikipedia CC BY-SA 3.0 John Isner i Nicolas Mahut spędzili na korcie ponad jedenaście godzin

Wielogodzinne, mordercze mecze na Wimbledonie przechodzą do historii. Organizatorzy wielkoszlemowego, londyńskiego turnieju tenisowego poinformowali o wprowadzeniu od 2019 roku tie-breaku w decydującym secie każdego meczu, przy stanie 12:12.

Decyzję o skróceniu spotkań na trawiastych kortach Wimbledonu podjęto po konsultacjach m.in. z zawodnikami i analizie gier w ciągu 20 lat. W tegorocznym półfinale Kevin Anderson z Republiki Południowej Afryki pokonał Amerykanina Johna Isnera 26:24 w ostatnim, trwającym prawie trzy godziny piątym secie.

To właśnie po tamtym meczu wycieńczony finalista prosił o rozpoczęcie dyskusji o formacie finałowego seta.

Półfinałowi tegorocznej edycji daleko było jednak do rekordu rozgrywek. W 2010 roku w pierwszej rundzie zawodów Isner wyeliminował Francuza Nicolasa Mahut po meczu trwającym ponad jedenaście godzin. Piąty set zakończył się wynikiem 70:68.

Nigdzie tak nie grają

Ograniczenie czasu trwania meczów Wimbledonu (trzeba uzyskać w tie-breaku siedem punktów i mieć przewagę co najmniej dwóch oczek) ma dotyczyć - po oficjalnym zatwierdzeniu - wszystkich konkurencji, od gier eliminacyjnych po pojedynki juniorskie.



W innym wielkoszlemowym turnieju US Open w Nowym Jorku tie-break w meczu singlowym następuje przy stanie 6:6 w ostatnim secie. W Australian Open i French Open trzeba osiągnąć dwupunktową przewagę w gemach np. 10:8, by triumfować.