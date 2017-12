Nowi ludzie w ekipie Radwańskiej. Mają dbać o jej zdrowie





Sparingpartner i mąż Agnieszki Radwańskiej Dawid Celt wierzy w jej powrót do światowej czołówki. - Ma w sobie jeszcze tyle potencjału, że stać ją na walkę o największe trofea, nawet z tymi mocno uderzającymi dziewczynami - zapewnia.

Serena wraca. Cztery miesiące po urodzeniu córki Amerykanka Serena... czytaj dalej » Polska tenisistka nie zachwycała w kończącym się roku. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że chcieć to jedno, a zrobić to drugie. Konkurencja jest w tej chwili naprawdę silna - mówi Celt.

Na zasadzie bardziej swobodnej

W sezonie 2017 Radwańska poza kontuzjami zmagała się też z wirusami. Przechodziła badania, które miały znaleźć przyczynę zwiększonej podatności na choroby. - Te wirusy nie brały się z niczego, o czym głośno mówiliśmy. To pokłosie tych wszystkich lat spędzonych na korcie. Organizm Agnieszki na przestrzeni lat został bardzo mocno wyeksploatowany, ostatnio płaciła za to bardzo wysoką cenę. Powoli zaczyna wracać do siebie. W teamie są nowi specjaliści, którzy mają jeszcze bardziej szczegółowo dbać o jej zdrowie - opowiada mąż tenisistki.



W rankingu WTA Radwańska zajmuje 28. miejsce. Co z powrotem do Top 10? - To, że Agnieszka będzie zdrowa, wcale nam nie gwarantuje, że zaraz tam się znajdzie. Za tym musi pójść jeszcze naprawdę ciężka, konkretna praca. Liczę, że Agnieszka podchodzi do tego w ten sposób, że już niczego nie musi. Mam nadzieję, że znajdzie w sobie trochę radości i motywacji do tego, by jeszcze powalczyć, ale na zasadzie bardziej swobodnej. A nie, że "ja coś muszę". Ona osiągnęła już w swojej karierze bardzo dużo - twierdzi Celt.



Przed ruszającym 15 stycznia Australian Open Polka ma wystąpić w dwóch turniejach - w Auckland i Sydney.

