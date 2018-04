Znów ekspresowo odpadł. Ograł go 140. tenisista świata





Były lider rankingu tenisistów Serb Novak Djoković nie może wrócić do wysokiej formy sprzed kontuzji. W środę przegrał ze 140. w światowym rankingu Słowakiem Martinem Klizanem 2:6, 6:1, 3:6 w 2. rundzie turnieju w Barcelonie.

Ostatnie miesiące nie były udane dla 12. aktualnie w rankingu Djokovicia. W połowie poprzedniego sezonu zaczęły się jego przewlekłe kłopoty zdrowotne, przede wszystkim z łokciem.

Pasmo porażek

Szarapowa w dołku. Wypadnie z "50" Maria Szarapowa... czytaj dalej » W lipcu skreczował w ćwierćfinale Wimbledonu i na tym zakończył ubiegłoroczne występy. W styczniu co prawda wrócił do rywalizacji, ale wciąż nie był w najlepszej dyspozycji. W tym roku nie udało mu się jeszcze awansować do 1/8 finału żadnego turnieju. Przed tygodniem odpadł w tej fazie w Monte Carlo, ulegając Austriakowi Dominikowi Thiemowi.

W sztabie trenerskim "Djoko" nie ma już Amerykanina Andre Agassiego i Czecha Radka Stepanka. Zmiany na razie nie wyszły mu na dobre.

Odpadł także Nishikori

W środę z turniejem w Barcelonie pożegnał się także m.in. finalista niedawnej imprezy w Monte Carlo Japończyk Kei Nishikori, który skreczował w meczu z Hiszpanem Guillermo Garcia-Lopezem.



We wtorek do ćwierćfinału debla w stolicy Katalonii awansowali Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo.