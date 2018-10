Nie żyje juniorski mistrz Wimbledonu. "Wykluczony udział osób trzecich"





Foto: Staff / Getty Images | Video: Wikipedia (CC BY SA 2.0) Todd Reid największy sukces osiągnął na Wimbledonie

Australijskie środowisko tenisowe w żałobie. W wieku ledwie 34 lat zmarł Todd Reid, juniorski mistrz Wimbledonu z 2002 roku. Przyczyny śmierci tenisisty nie są na razie znane.

Informacje o śmierci Reida podały australijskie media. Tenisista został znaleziony martwy, ale przyczyny zgonu nie są na razie znane. Jak podaje na swojej stronie wydawany w Sydney dziennik "The Daily Telegraph", "wykluczony został udział osób trzecich".

W mediach społecznościowych kolegę z kortów pożegnał Todd Woodbridge.

"Jestem głęboko zasmucony odejściem Todda. Moje myśli i modlitwy są z nim i jego rodziną" - napisał mistrz olimpijski w grze podwójnej z Atlanty.



Very saddened to hear the news of the passing of Todd Reid. We never know how much someone can be suffering. Prayers for Todd and his family. #RIP#tennisfamily@ATPWorldTour@TennisAustralia@beyondblue — Todd Woodbridge (@toddwoodbridge) 26 października 2018





Śmierć 34-latka odnotował także oficjalny profil ATP World Tour.



We are deeply saddened to hear the news of Todd Reid.



All of our thoughts are with Todd's friends and family. pic.twitter.com/x0sgud5W24 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 26 października 2018





Nie dotarł do pierwszej setki

16 lat temu wielka tenisowa kariera stała przed Reidem otworem. Był drugim juniorem świata, media wróżyły, że dołączy do Lleytona Hewitta i będzie stanowił o sile australijskiego tenisa.

Z podbicia sportowego świata nic nie wyszło, przeszkodziły kontuzję. Przyplątała się też mononukleoza, choroba zakaźna nazywana chorobą pocałunków, bo można się nią zarazić poprzez ślinę.

Wśród zawodowców nie ugrał wiele. Jego największym osiągnięciem był pojedynek 1/16 finału Australian Open 2004 z późniejszym triumfatorem Rogerem Federerem. W rankingu ATP najwyżej notowany był na 105. miejscu.