O Amerykaninie najgłośniej było w latach osiemdziesiątych. Wygrał w sumie 34 turniejów deblowych. Najwięcej, bo aż 29 w parze z Robertem Seguso. Razem tworzyli jeden z najlepszych debli świata lat 80. XX wieku.

Amerykańska para zdobyła złoty medal olimpijski w Seulu w 1988 roku i wygrała 34 zawodów deblowych, z czego 28 to turnieje rangi ATP. Triumfowali m.in. w Wimbledonie w 1987 i 1988 roku, a także w US Open w 1985.

Również na kortach Flushing Meadows, ale z innym partnerem - Rickiem Leachem - Amerykanin zwyciężył w 1993 roku. W swoim dorobku Flach ma też dwie wielkoszlemowe wygrane w mikście z Kathy Jordan.

Na korcie, ale i po zakończeniu kariery imponował sportową sylwetką, więc dla większości tenisowego środowiska to tym bardziej niespodziewana informacja.

"Dzisiaj tenis stracił członka rodziny. Co ważniejsze, dzieci straciły ojca, żona straciła męża, rodzeństwo straciło brata. Dziękuję za waszą przyjaźń, wspomnienia będą trwać na zawsze" - napisał na Twitterze Paul Annacone, były trener Pete'a Samprasa i Rogera Federera.

Sometimes we get sobering reminders of the fragility of life and what we have each day , today tennis lost a family member: more importantly children lost a father a wife lost a husband , siblings lost brother ,, thank you for your friendship memories will last 4ever #RIPKenFlach

