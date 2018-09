Kolano nie wytrzymało. Finał nie dla Nadala





Rozstawiony z trójką Argentyńczyk Juan Martin del Potro awansował do finału wielkoszlemowego US Open po kreczu broniącego tytułu Rafaela Nadala. Hiszpan poddał mecz przy stanie 7:6 (7-3), 6:2 dla rywala z powodu kontuzji kolana.

Del Potro po raz drugi w karierze wystąpi w decydującym spotkaniu turnieju tej rangi. Poprzednio - w 2009 roku - także miało to miejsce w Nowym Jorku. Pojedynek sprzed dziewięciu lat zakończył się jego sukcesem. W poprzedniej edycji zmagań na kortach Flushing Meadows zawodnik z Ameryki Południowej zatrzymał się rundę wcześniej.



Nadal jest triumfatorem 17 imprez wielkoszlemowych - French Open wygrał 11-krotnie, trzy razy US Open, dwa Wimbledon i raz Australian Open.

Djoković bez problemu

W finale del Potro zmierzy się w niedzielę z Novakiem Djokoviciem. Serb pokonał japońskiego tenisistę Kei Nishikoriego 6:3, 6:4, 6:2.

Nole łącznie ma w dorobku trzynaście tytułów wielkoszlemowych. Na obiektach Flushing Meadows były lider światowego rankingu zwyciężył w 2011 i 2015 roku. Dwa lata temu przegrał w finale, a poprzednią edycję opuścił z powodu kłopotów z łokciem. Ostatni z sukcesów w imprezie tej rangi zanotował w lipcu, gdy był najlepszy w Wimbledonie.

Wyniki półfinałów singla mężczyzn w wielkoszlemowym US Open:

Juan Martin del Potro (Argentyna, 3) - Rafael Nadal (Hiszpania, 1) 7:6 (7-3), 6:2 i krecz Nadala

Novak Djoković (Serbia, 6) - Kei Nishikori (Japonia, 21) 6:3, 6:4, 6:2