"Pozwalałam się niszczyć". Mistrzyni wraca, żeby odżyć





Foto: Daniel Kalisz/Getty Images | Video: si.robi CC BY-SA 2.0, Clément Bucco-Lechat CC BY-SA 3.0, Robbie Mendelson Marion Bartoli wraca na kort

Bez tenisa wytrzymała cztery lata. Wraca, ale najpierw rozlicza się z przeszłością, a ta nie była najweselsza. - Pozwalałam się niszczyć - przyznaje Marion Bartoli, mistrzyni Wimbledonu z 2013 roku.

Bartoli karierę zakończyła niespodziewanie, miesiąc po swoim największym sukcesie. Miała dosyć. - Moje ciało nie jest już gotowe na taki wysiłek - ogłosiła Francuzka.

Zajęła się komentowaniem meczów, ale myli się ten, kto myśli, że później tylko cieszyła się życiem.

- Kiedy zakończyłam karierę, czułam się najszczęśliwszą osobą na świecie. Później, to był maj 2014 roku, spotkałam mojego byłego już chłopaka. Na każdym kroku mówił mi, że jestem gruba. Codziennie. Gdy widział jakąś smukłą dziewczynę na ulicy, to zwracał się do mnie: "Zobacz, jaka chuda i ładna". Pozwalałam się niszczyć - wyznaje w wywiadzie dla "L'Equipe", największego sportowego dziennika we Francji.

Chce sobie udowodnić

Po drodze dopadł ją tajemniczy wirus, który zaatakował ją układ odpornościowy. - Moje ciało odrzuca coraz więcej rzeczy. Począwszy od jedzenia po różnego rodzaju urządzenia - wyznała była tenisistka, wzbudzając konsternację u prowadzących. Za chwilę wyjaśniła: - Nie mogę dotykać telefonu komórkowego bez rękawiczek. Nie mogę nosić biżuterii. Muszę używać wody mineralnej, o wodzie z kranu nie ma mowy. Wszystko przez reakcję skórną - zwierzała się 1,5 roku temu.

Przetrwała i to. Wcześniej zrozumiała, że Hindus Thomas Katz nie będzie miłością życia. Odżyła i zatęskniła za kortem i rakietą. Chce wrócić w marcu, w turnieju na Florydzie.

- Chcą udowodnić sobie, że odżyłam. Chcę znów poczuć te emocje, grać w wielkich meczach i na wielkich kortach - zapowiedziała 33-latka.

Źródło: Shutterstock Marion Bartoli w latach świetności

Na sześćdziesiąt procent

Na razie wie, że ma co poprawić. - Oczywiście muszę zrzucić parę kilogramów. Może pięć, może siedem. Nie wrócę na kort, jeśli nie będę miała optymalnej wagi - zapewniła.

Przed świętami, gdy ogłosiła comeback, swoją formę fizyczną oceniła na dziewięćdziesiąt procent możliwości. Gorzej było z tą psychiczną. - Tutaj brakuje mi jakieś czterdzieści procent - przyznała.

Chyba jest lepiej, bo Marion zapewnia, że cieszy się każdym dniem, jest zdrowa i ma ochotę na trening. Na korcie pojawia się o godzinie dziewiątej i o dziewiątej, ale wieczorem, z niego schodzi.