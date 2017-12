Mama Serena wróciła. Nie mogła się skupić





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters, TVN24 Serena Williams wróciła, ale nie był to udany powrót

Po niemal rocznej przerwie macierzyńskiej Serena Williams wróciła na kort. Nie był to udany comeback. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych przegrała w pokazowym meczu w Abu Zabi z Łotyszką Jeleną Ostapenko.

Serena ma za sobą szalone pół roku. We wrześniu urodziła córkę, później wyszła za mąż, ale od razu podkreślała, że wróci jak najszybciej się da. Chce być gotowa na Australian Open, który rusza w połowie stycznia. Wyjazd do Abu Zabi miał być małym przetarciem przed pierwszym wielkoszlemowym turniejem w sezonie.



Na dzień dobry przegrała 2:6, 6:3, 5-10. Widać było, że do optymalnej formy jest u niej daleko.



- Pierwszy mecz po powrocie zawsze jest bardzo trudny, ale cieszę się, że tu jestem - przyznała z uśmiechem Williams.

Źródło: PAP/EPA Jelena Ostapenko postawiła się Amerykance

Zerkała i sprawdzała

Amerykanka nie ukrywała, że dla świeżo upieczonej mamy rozłąka z dzieckiem jest potężnym wyzwaniem. Podczas meczu z siódmą w rankingu Ostapenko była nieco zdenerwowana. - Zerkałam na moich bliskich, by upewnić się, że wszystko jest w porządku - tłumaczyła.



Swojego występu nie chciała oceniać. Najwięcej mówiła o macierzyństwie. - Być mamą to coś niewiarygodnie wyjątkowego. Zaczęła się dla mnie naprawdę wspaniała podróż. Prawdopodobnie najlepsza w moim życiu. To niesamowite - opisywała ostatni rok.



W Australian Open Williams będzie bronić tytułu. Poprzednia edycja turnieju w Melbourne była ostatnim występem tenisistki przed dłuższą przerwą.