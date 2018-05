Piękna przygoda zakończona. Magda żegna Paryż





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Magdalena Fręch zrobiła kolejny krok w karierze

Magdalena Fręch na drugiej rundzie zakończyła udział w wielkoszlemowym French Open. Debiutująca w paryskim turnieju tenisistka z Łodzi przegrała z rozstawioną z "10" Amerykanką Sloane Stephens 2:6, 2:6.

Kosmiczny kostium pomaga. Siostry znów straszą Dwa zwycięstwa w... czytaj dalej » Faworytką była oczywiście Stephens, która we wrześniu niespodziewanie triumfowała w wielkoszlemowym US Open. Łodzianka nie przestraszyła się znacznie wyżej notowanej rywalki (Stephens jest dziesiąta, Fręch - 136. - red.) i zaprezentowała w środowym meczu kilka efektownych zagrań. To było jednak za mało na dobrze dysponowaną Amerykankę.



Już w pierwszym gemie Magda musiała trzykrotnie bronić się przed przełamaniem, ale zrobiła to skutecznie. Później już lepiej pilnowała swojego serwisu, ale sama w żaden sposób nie była w stanie pokusić się o "breaka". W tej odsłonie jej rywalka przy swoim serwisie tylko raz straciła dwa punkty.



Podobnie ułożył się drugi set. Polka co prawda posłała dwa asy, ale ponownie dwukrotnie dała się przełamać. Sama zaś w całym pojedynku nie miała ani jednego "break pointa".

Debiut w Australii

Fręch do głównej drabinki dostała się z eliminacji. W pierwszej rundzie pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową 6:3, 3:6, 6:3.

Wielkoszlemowy debiut 20-letnia Polka zaliczyła niespełna pół roku temu w Australii. Wówczas także przedarła się przez kwalifikacje, a w zasadniczej części turnieju przegrała mecz otwarcia.

Został tylko Hubert

W singlowej stawce French Open z Polaków został już tylko Hubert Hurkacz.

W czwartek w drugiej rundzie zmierzy się z rozstawionym z turniejową trójką Chorwatem Marinem Ciliciem.



Sloane Stephens (USA) - Magdalena Fręch (Polska) 6:2, 6:2.

Źródło: PAP/EPA Fręch pokazała się w Paryżu