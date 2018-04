Pokonała i deszcz, i rywalkę. Linette gra dalej





Foto: Flickr (CC BY 2.0) Linette gra dalej w turnieju w Bogocie

Rozstawiona z numerem drugim Magda Linette awansowała do 1/8 finału turnieju WTA na kortach ziemnych w Bogocie. W pierwszej rundzie pokonała rosyjską tenisistkę Jewgienię Rodinę 6:3, 7:5.

W pierwszym secie własne podanie nie było mocną stroną żadnej z tenisistek - doszło do siedmiu przełamań. Jedynie Linette zdołała wygrać dwa swoje gemy serwisowe - na początku i na końcu tej partii.

Kilka godzin przerwy

Hinduski rekordzista. Nikt nie ma tylu zwycięstw Aż 46 lat... czytaj dalej » Kolejna odsłona również obfitowała w "breaki", których tym razem także było siedem. Dość szybko do gry włączył się deszcz. Początkowo zawodniczki kontynuowały rywalizację, ale w piątym gemie - przy stanie 2:2 - opady przybrały na sile i sędzia prowadząca spotkanie zdecydowała o przerwaniu zmagań. Tenisistki wróciły na kort dopiero po kilku godzinach. Decydujące okazało się przełamanie, które poznanianka zanotowała w 11. gemie.



To była pierwsza konfrontacja 69. w rankingu WTA Linette ze 114. Rodiną.



Na Linette czeka w 1/8 finału Maria Herazo Gonzalez. Polka nigdy wcześniej nie miała okazji zmierzyć się z 443. na światowej liście reprezentantką gospodarzy.



Poznanianka drugi raz w karierze startuje w Bogocie. W poprzednim sezonie dotarła do ćwierćfinału. W tegorocznej edycji zgłosiła się także do debla, w którym wystąpi w parze z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo.



Wynik meczu 1. rundy:

Magda Linette (Polska, 2) - Jewgienia Rodina (Rosja) 6:3, 7:5.