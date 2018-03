Kubot pomoże reprezentacji. Wraca do składu na Puchar Davisa





Łukasz Kubot znalazł się w składzie reprezentacji Polski na mecz 2. rundy Grupy II strefy euro-afrykańskiej Pucharu Davisa z Zimbabwe, który odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia w Sopocie. W poprzedniej fazie zmagań tenisista nie wystąpił z powodu kontuzji.

Kubot, lider światowego rankingu deblistów, pierwotnie był w składzie Biało-Czerwonych na lutowy pojedynek ze Słowenią, ale ostatecznie nie pojechał z kolegami z kadry do Mariboru ze względu na problemy z nadgarstkiem.

Jedna zmiana

W porównaniu z meczem 1. rundy, wygranym przez Polaków 3:2, doszło do jednej zmiany - Kubot zastąpił Mateusza Kowalczyka. Powołani na spotkanie w Sopocie zostali także: Hubert Hurkacz (178. w rankingu ATP), Kamil Majchrzak (221.), Michał Przysiężny (1141.) oraz Marcin Matkowski (47. w zestawieniu deblistów).



Skład na kwietniowy mecz w hali 100-lecia podali także rywale. Zimbabwe reprezentować będą: Takanyi Garanganga (487.), Benjamin Lock (510.), Mark Chigaazira (1310.) oraz Mehluli Don Ayanda Sibanda (niesklasyfikowany ani w singlu, ani w deblu).

Równi rywale

Dotychczas doszło do dwóch konfrontacji między tymi ekipami. W 1985 roku w Warszawie zespół z Afryki wygrał 3:2. Dwa lata później w Harare to Biało-Czerwoni triumfowali w takim samym stosunku.



Poprzednio w Grupie II strefy euro-afrykańskiej Polacy występowali w 2012 roku.



Ekipa Zimbabwe w pierwszej rundzie wygrała z Turcją 3:1. Afrykańska drużyna w ostatnich latach rywalizowała w Grupie III lub II tych rozgrywek.



Zwycięzca meczu w Sopocie o awans na zaplecze elity powalczy we wrześniu z lepszym z pary Rumunia-Maroko.