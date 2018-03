Kłótnia tenisistów w internecie. "Dzięki za zablokowanie mnie"





Australijczyk Nick Kyrgios, czekając na swój mecz 1/8 finału turnieju ATP w Miami z Niemcem Alexandrem Zverevem, wdał się w sprzeczkę z Hiszpanem Fernando Verdasco. Do kłótni między tenisistami doszło... w mediach społecznościowych.

Stracone szanse Radwańskiej. Ugrała cztery gemy Koniec przygody... czytaj dalej » Rozstawiony z "31" Verdasco w trzeciej rundzie mierzył się z Thanasim Kokkinakisem. Hiszpan wygrał 3:6, 6:4, 7:6 (7-4). W decydującej odsłonie pokłócił się z rywalem, sugerując, że ojciec australijskiego kwalifikanta odzywał się podczas jego serwisów.



Kyrgios, który przyjaźni się z Kokkinakisem i znany jest z impulsywnego zachowania, nie odmówił sobie skomentowania tej sytuacji na swoim koncie na Twitterze.

Usunięte wpisy

"Mam nadzieję, że TK wygra ten mecz. Verdasco jest najbardziej irytującym facetem na świecie. Musi być sfrustrowany swoimi ostatnimi wynikami w pojedynkach z Australijczykami" - napisał niespełna 23-letni zawodnik.

Verdasco rzeczywiście nie ma dobrego bilansu z przeciwnikami z antypodów. Poprzednio rywalizował z zawodnikiem z tego kraju z styczniu. W pierwszej rundzie turnieju w Sydney przegrał z nastoletnim Aleksem de Minaurem.



Po pewnym czasie rozstawiony z "17" w Miami Kyrgios usunął swój wpis, ale Hiszpan odpowiedział na niego także w sieci.



"Jeśli masz odwagę obrażać za pośrednictwem Tweeta innego zawodnika, to powinieneś mieć ją także, by potem nie usuwać tego" - zaznaczył.

"Dzięki za zablokowanie mnie"

Australijczyk poczuł się wywołany do tablicy i jeszcze raz zabrał głos w tej sprawie.



"Powiedziałbym to Fernando twarzą w twarz. Powodem, dla którego usunąłem wcześniejszy wpis, było to, że nie chciałem niepotrzebnie zwracać na siebie uwagę. Zamierzam tak zostawić ten temat. Dzięki za zablokowanie mnie. Jestem pewny, że to wymagało wielkiej odwagi" - skwitował, zwracając się do gracza z Półwyspu Iberyjskiego.

Jak się okazuje ta wymiana zdań również została już usunięta z ich oficjalnych kont.



Do konfrontacji na korcie między tymi tenisistami w Miami może dojść w półfinale.