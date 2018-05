Król Rafa X. Perfekcyjnie działająca maszyna





Kiedy nie dokuczają mu kontuzje, na kortach ziemnych nie przegrywa. W dorobku ma 10 tytułów mistrza French Open i wszystko wskazuje na to, że za dwa tygodnie sięgnie po tytuł numer 11. - Paryżu, nadchodzę, do zobaczenia - ogłosił Rafael Nadal przed rozpoczęciem rywalizacji.

Lata płyną, a faworytem tej wielce szacownej imprezy wciąż jest on. Słusznie nazwano go "Królem Mączki", skoro porażki na tej nawierzchni to incydenty, wypadki przy pracy, sensacje omawiane przez fachowców jak świat długi i szeroki.

"Nikt go nie pokona"

Statystyki Rafy na kortach Rolanda Garrosa są powalające. 79 wygranych meczów, dwa przegrane.



Po raz pierwszy schodził tam z kortu pokonany w sezonie 2009 - w czwartej rundzie przez Szweda Robina Soderlinga. Po raz drugi i ostatni - w ćwierćfinale edycji 2015, ograny przez Serba Novaka Djokovicia.

Inni wielcy nigdy nie dali mu rady.



- Dla mnie Rafa jest faworytem. I to zdecydowanym - wyznał Boris Becker, w latach 80. i 90. ubiegłego wieku sześciokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych (ale nie French Open). To Niemiec był trenerem Djokovicia, kiedy ten odprawił w Paryżu Nadala. - Kilku groźnych rywali oczywiście ma, ale nie wymienię ich nazwisk. Po co? Jeśli Rafa nie będzie narzekał na żaden uraz, nikt go nie pokona – oświadczył Becker.

Źródło: PAP/EPA Przez lata Nadal przegrał na kortach Rolanda Garrosa tylko dwa mecze

Postawił się w Rzymie, w Paryżu nie miał szans

Kto mógłby tego dokonać? Kto może chociaż spróbować? Na pewno nie Roger Federer. Szwajcarski maestro gry na mączce nie lubi, w swoje szanse nie wierzy i w Paryżu nie wystartuje.



Djoković? Serb nie jest tym samym zawodnikiem, który błyszczał jeszcze w sezonie 2016. Walczy z bólem łokcia, zmienia trenerów i doradców, spada w rankingu. Ale jeśli ktoś ma się Hiszpanowi postawić, to właśnie "Nole". Dopiero co zrobił to w Rzymie, przegrywając w półfinale, ale po walce. Na mączce pokonał Nadala aż siedem razy, a w historii ich zawodowych pojedynków prowadzi 26 do 25.



Rękawicę może rzucić Dominic Thiem, jest w końcu jednym z trzech zawodników, którzy wygrali z Rafą na ziemnej nawierzchni co najmniej trzykrotnie - obok Djokovicia i Gastona Gaudio.



Austriak znakomicie się porusza, za siatkę posyła bomby, ale pokonanie Nadala w Paryżu, w Wielkim Szlemie, w boju do trzech wygranych setów? Rok temu postawił się w Rzymie, by zaraz potem zostać rozbitym w półfinale French Open 6:3, 6:4, 6:0.

Rzucanie wyzwania gigantowi

A Japończyk Kei Nishikori? W roku 2014 prowadził z Rafą 6:2, 4:2 w Madrycie. Potem odnowił mu się uraz pleców, drugiego seta przegrał, a w trzecim - przy stanie 0:3 - skreczował.



- Nie zasłużyliśmy na to zwycięstwo, Kei był lepszy przez cały mecz - wprost przyznał wtedy wujek Toni, trener Hiszpana. Całkiem niedawno, w kwietniu, Nishikori dotarł do finału w Monte Carlo, ale tam Nadal nie dał mu żadnych szans.

Źródło: PAP/EPA Rafa szykuje się do startu w paryskiej imprezie



Jest wreszcie Alexander Zverev. 21 lat, 198 cm. W Indian Wells 2016 w pojedynku z Rafą miał piłkę meczową, w Australian Open 2017 zmusił go do rozegrania pięciu setów.



W Paryżu rozstawiony jest z dwójką, co oznacza, że spotkać się mogą dopiero w finale. Realne? Do tej pory w Wielkim Szlemie Zverev najdalej dotarł do rundy czwartej, w Paryżu do trzeciej.

Z tenisistów, którzy wygrali ten turniej choćby skromne dwa razy, wszyscy skończyli już kariery. Osiem mistrzostw ma w dorobku Francuz Max Decugis, ale odniósł je w erze tenisa amatorskiego, w początkach wieku XX. W erze open po sześc tytułów sięgnął Szwed Bjoern Borg. Przewaga Rafy jest miażdżąca.

- Na mączce jest perfekcyjnie działającą maszyną, mierzenie się z nim na tej nawierzchni, zwłaszcza w Paryżu, to rzucanie wyzwania gigantowi - oznajmił Alex Correjta, finalista French Open edycji 1998 i 2001.

Źródło: PAP/EPA Nadal na nawierzchni ziemnej przegrywa bardzo rzadko