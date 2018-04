52 minuty i po sprawie. Radwańska przegrała z bólem





Z pewnością nie tak otwarcie sezonu na kortach ziemnych wyobrażała sobie Agnieszka Radwańska. Polka nie dokończyła meczu pierwszej rundy turnieju w Stambule z Chorwatką Donną Vekić. Z powodu bólu pleców najlepsza polska singlistka poddała pojedynek przy stanie 1:6, 0:2.

Nie straciła seta, wygrała turniej. 16-letnia Polka wkracza do wielkiego tenisa Duży wyczyn Igi... czytaj dalej » Dla Radwańskiej mecz z 54. w rankingu WTA Vekić był pierwszym od 26 marca i porażki z Wiktorią Azarenką w Miami.

Niestety, nie był to wymarzony powrót do rywalizacji.

Rywalka zdrowa, rywalka lepsza

Turniej w tureckiej stolicy rozgrywany jest na mączce, nawierzchni, która nie należy do ulubionych Polki. Mimo to można było w niej upatrywać faworytki spotkania z mniej doświadczoną rywalką. I pewnie by sobie z nią poradziła, ale przeszkodziły problemy zdrowotne.

Radwańska z bólem pleców zmagała się od pierwszej piłki. Było to wyraźnie widać i odbijało się na wyniku. Po 34 minutach było po pierwszym secie. Wynikiem 6:1 wzięła go Vekić. Na początku drugiego nic się nie zmieniło. W końcu, przy 0:2, Polka poprosiła o pomoc medyczną. Kilka minut rozciągania i masowania nic nie dało - ból był zbyt silny. Meczowy zegar zatrzymał się w 52. minucie i na wyniku 1:6, 0:2.



French Open na widoku

Na razie nie wiadomo, na ile poważny jest uraz Radwańskiej. Jeśli do pełni sprawności uda wrócić się dość szybko, to Polka wystąpi w startującym 5 maja turnieju w Madrycie, a później w wielkoszlemowym French Open.

Sezon gry na mączce zaczyna się dla Polki zatem bardzo niefortunnie, ale i w zeszłym roku na tej nawierzchni nie pograła zbyt wiele. Wystąpiła tylko w dwóch imprezach - w Stuttgarcie odpadła w pierwszej rundzie, natomiast na kortach Rolanda Garrosa dobrnęła do trzeciego pojedynku.

Donna Vekić (Chorwacja) - Agnieszka Radwańska (Polska, 3) 6:1, 2:0