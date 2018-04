Woźniacka rozważa bojkot turnieju, podczas którego "życzyli śmierci" jej rodzicom





Foto: chrstian messiano / Wikipedia CC BY-SA 2.0

Karolina Woźniacka zastanawia się nad rezygnacją z udziału w przyszłorocznym turnieju w Miami. Dunka wciąż jest rozczarowana reakcją organizatorów imprezy, którzy zbagatelizowali skandaliczne zachowanie kibiców podczas meczu. Tenisistka skarżyła się, że kilka osób na trybunach obrażało ją i jej rodzinę.

Woźniacka zakończyła przygodę z tegorocznym Miami Open na II rundzie. Z turnieju wyrzuciła ją Monica Puig.

Portorykanka na co dzień mieszka i trenuje na Florydzie. Na trybunach pojawiło się wielu jej zwolenników. "Życzyli śmierci rodzicom, nazywali mnie tak, że nawet nie mogę tego powtórzyć i kazali się zamknąć siostrzenicy i siostrzeńcowi mojego narzeczonego, którzy mają 10 lat" - pisała Dunka.

Przykry incydent wyszedł na jaw, po tym jak Woźniacka wydała specjalne oświadczenie. Zdziwiony jej zarzutami był dyrektor turnieju James Blake. "Nie zostaliśmy powiadomieni o takiej sytuacji. Gdybyśmy o tym wiedzieli, natychmiast byśmy zareagowali" - zapewnił.

Wciąż się zastanawia

Miesiąc po turnieju tenisistka wciąż nie może się ze wszystkiego otrząsnąć. Uważa, że afera została przez Bale'a zbagatelizowana, a brak stanowczej reakcji był zamieceniem sprawy pod dywan.

- Przez cztery czy pięć dni fatalnie sypiałam. To było okropne. W moim brzuch się kotłowało. Nawet mój mąż, który był obecny na trybunach, czuł się z tym źle. Mówił, że "to nie powinno iść w tę stronę". Nie wiem kto napisał to oświadczenie. Po prostu je przeczytałam. Byłam zmartwiona. Zamiast poczuć wsparcie, odniosłam wrażenie, że ktoś tu udaje, że wszystko było pięknie - wspomina Dunka w rozmowie z "Daily Mail".

Tenisistka już zastanawia się czy nie darować sobie przyszłorocznego turnieju. - Mam nadzieję, że coś takiego już się nie powtórzy. Nie podjęłam decyzji czy chcę tam wrócić. Muszę to przemyśleć - powiedziała wiceliderka światowego rankingu. Jej nieobecność na Florydzie była dla organizatorów ogromną stratą wizerunkową.