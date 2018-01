Rywalka podziwia Radwańską. "Zadaje na korcie trudne zagadki"





Po pokonaniu Johanny Konty Agnieszka Radwańska przyznała, że jest szczęśliwa, iż udało się jej rozegrać tak dobry mecz krótko przed Australian Open. Formę Polki doceniła też jej rywalka. - Muszę następnym razem być bardziej opanowana, ale przy takim sposobie gry Agi nie jest to łatwe - zaznaczyła Brytyjka.

W pierwszym secie spotkania Radwańska od stanu 1:3 wygrała pięć kolejnych gemów. W drugim zanosiło się na odwrotną sytuację - prowadziła 4:1, by później przegrywać 4:5. Wtedy jednak zmobilizowała się raz jeszcze i zwyciężyła 7:5 po godzinie i 45 minutach rywalizacji. Był to rewanż za ubiegłoroczny finał, który gładko wygrała Brytyjka.

- Wtedy nie poszło po mojej myśli, od początku do końca. Ale nie myślałam dziś o tym, w ogóle nie zaprzątałam sobie tym głowy, tym bardziej, że od początku grałam naprawdę dobrze - podkreśliła.

- To była gra na poziomie czołowej dziesiątki świata. Były wzloty i upadki, ale generalnie jestem szczęśliwa z takiego meczu przed Australian Open - dodała. Obrończyni tytułu wyrzucona. Świetny start Radwańskiej Od zwycięstwa... czytaj dalej »

Jak znaleźć odpowiedź?

Jej rywalka przyznała, że gra Radwańskiej nieco wyprowadzała ją z równowagi. - Muszę następnym razem być bardziej opanowana, zachować większy sposób, ale przy takim sposobie gry Agi, to nie jest - co wszyscy wiedzą - łatwe. Ona co chwila zadaje przeciwniczce trudne zagadki na korcie, a znaleźć właściwą odpowiedź jest niezwykle trudno - analizowała.

W drugiej rundzie Radwańska zmierzy się z Catherine "CiCi" Bellis. Amerykanka wygrała w 2017 roku w Dubaju ich jedyny dotychczas pojedynek.



- To młoda, groźna rywalka, bardzo utalentowana, świetnie poruszająca się po korcie. Przede mną kolejne spore wyzwanie, ale jestem gotowa - wspomniała Radwańska.



Przed rokiem Polka była rozstawiona w Sydney z numerem drugim, a obecnie - jako 28. zawodniczka światowego rankingu - nie ma jej w ogóle w tym gronie.



- Rozmawiałam o tym z Angie Kerber, która jest w podobnej sytuacji i od początku musi grać z rozstawionymi zawodniczkami. Zgodnie stwierdziłyśmy, że... one prawdopodobnie mają z tym problem - podsumowała z uśmiechem była wiceliderka klasyfikacji tenisistek.