20-latka zgasiła Venus





Venus Williams w Indian Wells przeżywała drugą młodość, pierwszy raz od 17 lat awansowała do najlepszej czwórki turnieju, po drodze odprawiła siostrę. Aż wpadła na Darię Kasatkinę. Finał w Kalifornii bez wielkich faworytek, bo odpadła także liderka Simona Halep.

Rożnica wieku między nimi to 17 lat. W liczbie zdobytych tytułów wręcz przepaść. Ale w piątek w Kalifornii rządziła młodzieńcza werwa z Rosji.



To był trzysetowy maraton, niemal trzygodzinna wojna. Venus w decydującym secie prowadziła już 2:0, miała finał na wyciągnięcie ręki, ale do niego nie awansowała.

Venus w kryzysie

Amerykankę dopadł kryzys, być może odezwały się trudy spotkania i całego turnieju. Po drugiej stronie siatki było zupełnie inaczej. Daria wręcz pływała po korcie, walcząc jak lwica o każdą piłkę. Opłaciło się. Na koniec złapała się za głowę, nie mogła uwierzyć. To jej największy sukces w dorosłej karierze.

- Po czymś takim to naturalne, że można zaniemówić. Podeszłam do trenera i nie mogłam nic z siebie wydusić. Zbyt wiele emocji, by móc to wyrazić - przyznała szczęśliwa 20-latka.

Kasatkina wygrała 4:6, 6:4, 7:5.

Finał 20-latek

W finale spotka się ze swoją rówieśniczką, sprawczynią jeszcze większej sensacji Naomi Osaką. Japonka rozbiła 6:3, 6:0 numer jeden wśród kobiet Rumunkę Simonę Halep.

Osaka w drugiej rundzie rozprawiła się także z Agnieszką Radwańską.

PÓŁFINAŁY:

Daria Kasatnika (Rosja, 20) - Venus Williams (USA, 8) 4:6, 6:4, 7:5

Naomi Osaka (Japonia) - Simona Halep (Rumunia, 1) 6:3, 6:0