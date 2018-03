Ciocia pokonała mamę. Venus przyćmiła Serenę





Swój pierwszy start po urlopie macierzyńskim Serena Williams zakończyła na trzeciej rundzie. W siostrzanym pojedynku lepsza okazała się starsza Venus. Spotkały się w Indian Wells 17 lat po meczu, który się nie odbył.

W pamiętnym sezonie 2001 siostrom zarzucano manipulacje wynikami, miały zagrać w półfinale, ale chwilę przed pierwszą piłką z turnieju wycofała się Venus. Ponoć przez kontuzję. Spiskowa teoria głosiła, że to było podłożenie się, tak by Serena miała łatwiej w finale z Kim Clijsters.



W meczu o tytuł królowej Indian Wells widownia była po stronie Belgijki, Serenę wygwizdano i wybuczano. - Więcej moja noga tutaj nie stanie - zapowiedziała. Obrażone Williamsówny później przez kilkanaście kolejnych lat Kalifornię omijały szerokim łukiem.

Czas jednak goi rany i w końcu pogodziły się z organizatorami.

17:12 dla Sereny

W poniedziałek spotkały się w trzeciej rundzie BNP Paribas Open. Serena - pierwszy raz jako matka, Venus - jako ciocia jej Alexis Olimpii. Wygrała ciocia i to dość łatwo - 6:3, 6:4. To było jej 12. zwycięstwo w 29. siostrzanym pojedynku.



W pierwszym secie kluczowe okazało się przełamanie na 4:2, za chwilę Venus poszła za ciosem. W drugim nawet prowadziła 3:0, ale Serena błysnęła jak za najlepszych lat. Walczyła jak lwica, ugrała cztery gemy. Może za późno wzięła się do pracy?



- Nie grałam od ponad roku. Nie byłam sobą. Czeka mnie sporo pracy - starała się usprawiedliwiać bardziej utytułowana siostra.

- Ja miałam to szczęście, że w ostatnim czasie rozegrałam więcej spotkań - zgodziła się Venus.

Serena się pakuje, a Venus czeka na mecz czwartej rundy z Łotyszką Anastasiją Sevastovą.

Venus Williams - Serena Williams 6:3, 6:4