Radwańska dostała Szarapową na urodziny





Foto: Flick (CC BY 2.0) | Video: Facebook/Agnieszka Radwańska, Wikipedia Radwańska zacznie od drugiej rundy. W niej może spotkać Szarapową

To nie był wymarzony prezent na 29. urodziny Agnieszki Radwańskiej. Losowanie drabinki turnieju ruszającego w środę w Indian Wells przyniosło Polce trudną przeszkodę już w pierwszym meczu. Później będzie jeszcze gorzej.

"Najwspanialsza mama". Cała prawda o Serenie tuż przy drodze Serena Williams... czytaj dalej » BNP Paribas Open poza wielkoszlemowymi to największe zawody w tenisowym kalendarzu. Dwa tygodnie grania, wielka pula nagród (w tym roku ponad osiem milionów dolarów) i najgłośniejsze nazwiska.



W Kalifornii będzie i Radwańska, która w pierwszej rundzie otrzymała wolny los, ale już w drugiej czeka na nią zwyciężczyni pary Maria Szarapowa - Naomi Osaka. Obie wypatrzeć można w piątej dziesiątce światowego rankingu, ale faworytką będzie oczywiście Rosjanka. To była numer jeden i w przeszłości dwukrotna królowa Indian Wells.



W następnej rundzie triumfatorka tego spotkania prawdopodobnie trafi na Garbine Muguruzę, niedawną numer jeden światowych list. Trudne wyzwanie przed Radwańską, droga do fazy finałowej wydaje się wyboista.

Druga z Polek Magda Linette w środę zagra z Białorusinką Aliaksandrą Sasnowicz. Polka jest obecnie 61. w świecie, a jej rywalka plasuje się 12 pozycji wyżej.

Mistrzynie bez wolnego losu

Po ponadrocznej przerwie do wielkiego tenisa właśnie tym turniejem wraca Serena Williams. We wrześniu została mamą, teraz będzie starać się odbudować swoją pozycję.



Amerykanka w rankingu jest poza czołową "20" i w Kalifornii zagra nierozstawiona. To oznacza, że musi zaczynać od pierwszej rundy. Zresztą z wielkich postaci nie tylko ona. Na wolny los nie mogły liczyć także Szarapowa i Wiktoria Azarenka. Rzecz osobliwa. Wszystkie trzy panie to zwyciężczynie w sumie 30 turniejów wielkoszlemowych!



Białorusinka otrzymała od organizatorów dziką kartę. Dawno nie grała, ostatnio skupiała się na sądowym sporze z byłym partnerem o opiekę nad synkiem.