16-latka w szoku. Wyrzuciła mistrzynię





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Anisimova sprawiła nie lada sensację

Petra Kvitova ostatnio wygrywała wszystko i ze wszystkimi. W końcu dwukrotną mistrzynię Wimbledonu zatrzymała w Indian Wells Amanda Anisimova. - Wciąż jestem w szoku - długo nie dowierzała szesnastoletnia Amerykanka, sprawczyni nie lada sensacji.

Amanda to córka rosyjskich emigrantów, sklasyfikowana w drugiej setce światowego rankingu. Od organizatorów otrzymała dziką kartę, do tej pory rozegrała ledwie pięć spotkań w głównych drabinkach zawodów WTA.



Tymczasem tutaj taka niespodzianka. Wygrała 1-6, 7-6, 6-2 i została pierwszą od 2005 roku tak młodą tenisistką, która dotarła do czwartej rundy BNP Paribas Open.



- Petra jest najlepszą zawodniczką, z jaką kiedykolwiek grałam. A ten kort największym, na jakim występowałam - nastolatka, młodsza od Kvitovej o 12 lat, była pod wrażeniem tego, co zrobiła.



Młodziutka Amerykanka w trzech meczach w Kalifornii nie oddała ani seta. Jej kolejną rywalką będzie inna Czeszka Karolina Pliskova, która w trzech setach wygrała z Zhang Shuai.

Kvitova do tego momentu odniosła 14 zwycięstw z rzędu, wygrywając po drodze turnieje w Sankt Petersburgu i Dausze.

Źródło: PAP/EPA Amanda w akcji

Faworytki padają

Nie jest jedyną faworytką, która odpadła z Indian Wells. Spakowała się już mistrzyni French Open Jelena Ostapenko, która nie dała rady Chorwatce Petry Martić. Wyeliminowana została także Wiktoria Azarenka, pokonana przez Sloane Stephens.



Agnieszka Radwańska odpadła w drugiej rundzie, przegrywając swoje inauguracyjne spotkanie, a Magda Linette - w pierwszej.