Znów pierwsza runda i znów Czeszka. Radwańska bezradna





Foto: Maddie Meyer/Getty AFP/EAST NEWS | Video: Facebook/Agnieszka Radwańska, Wikipedia Radwańska wciąż szuka formy

Agnieszka Radwańska nie ma ostatnio najlepszej passy i szczęścia do czeskich tenisistek. Najpierw w Cincinnati uległa Karolinie Pliskovej, a minionej nocy w New Haven Petrze Kvitovej.

Na tydzień przed początkiem ostatniego w tym roku turnieju wielkoszlemowego US Open forma Radwańskiej nie napawa optymizmem. Przed tygodniem po ponad miesięcznej przerwie zajmująca 39. w rankingu WTA Polka w pierwszej rundzie turnieju WTA na kortach twardych w Cincinnati przegrała z Pliskovą dwukrotnie 3:6, teraz szans nie dała jej Kvitova.

Rewanż Czeszki

Krakowianka po raz ósmy zagrała w turnieju w amerykańskim New Haven. Wspomnienia miała dobre, bo nie dalej jak w 2016 roku wygrała ten turniej, a w półfinale pokonała wówczas Kvitovą 6:1, 6:1. Przed rokiem zaś Polka dotarła do półfinału. Tym razem daleko było od powtórki. Pierwszego seta Czeszka wygrała zdecydowanie 6:1. I choć od przegranego gema zaczęła też drugą odsłonę, to wróciła do gry.

Wykorzystała to, że jej rywalka miała w nogach ostatnio sporo spotkań i starała się przytrzymywać piłkę w korcie. Dzięki dobremu returnowi prowadziła już 3:1. Piąta rakieta świata wróciła jednak do gry. Mecz na swoją korzyść rozstrzygnęła w tie-breaku. Wygrała w nim 7-3.

Z turnieju wycofała się liderka rankingu WTA Simona Halep, która uskarża się na uraz ścięgna Achillesa. Rumunka chce wyzdrowieć na US Open, który rozpocznie się 27 sierpnia.

Wynik I rundy:

Petra Kvitova (Czechy) - Agnieszka Radwańska (Polska) 6:1, 7:6 (7-3)