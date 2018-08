Serena za mocna. Już bez Polek w US Open





Magda Linette podzieliła los Agnieszki Radwańskiej w pierwszej rundzie US Open. Polska tenisistka tylko w pierwszym secie powalczyła ze słynną Amerykanką Sereną Williams i trzeci raz z rzędu odpadła w Nowym Jorku po meczu otwarcia.

Radwańska już wyjeżdża. Odpadła w pierwszej rundzie Agnieszka... czytaj dalej » Linette nie ma ostatnio szczęścia do rywalek w pierwszej fazie zmagań w US Open. W 2016 roku los przydzielił jej rozstawioną z "12" Słowaczkę Dominikę Cibulkovą, a w poprzednim sezonie ówczesną liderkę światowego rankingu Czeszkę Karolinę Pliskovą.

26-letnia poznanianka nigdy wcześniej nie miała okazji zmierzyć się ze starszą o jedenaście lat Williams. 68. w rankingu WTA zawodniczka, by awansować do drugiej rundy, musiałaby sprawić wielką sensację.

Amerykanka co prawda jest obecnie dopiero 26. na światowej liście (decyzją organizatorów wystąpi jednak z numerem 17. ze względu na długą przerwę związaną z ciążą), ale nikomu z miłośników sportu nie trzeba jej przedstawiać. Ma w dorobku rekordowe w liczonej od 1968 roku Open Erze 23 wielkoszlemowe tytuły wywalczone w singlu (w tym sześć w US Open) i tylko jednego brakuje jej, by zrównać się z najlepszą pod tym względem w historii Australijką Margaret Court.

Nie przestraszyła się

Poniedziałkowy występ na korcie centralnym - Arthur Ashe Stadium - zaczęła nieco nerwowo, popełniając sporo prostych błędów. Poznanianka z kolei grała bez kompleksów i starała się rozprowadzać utytułowaną przeciwniczkę po całym korcie. Zaciętą walkę toczyła z faworytką do stanu 3:3, broniąc po drodze jednego "break pointa".

Reprezentantka gospodarzy z czasem się rozluźniła, co przełożyło się na jej lepszą grę. Efektem tego było jedyne w pierwszej odsłonie przełamanie, które zanotowała w siódmym gemie. W drugim secie była liderka rankingu tenisistek już niepodzielnie rządziła, wygrywając do zera.



Mocną stroną Amerykanki w końcówce spotkania był serwis. To właśnie asem - piątym w tym meczu - zakończyła trwający 69 minut pojedynek. Polka miała ich na koncie trzy, ale do tego dołożyła tyle samo podwójnych błędów.

Jedyną Polką, która pokonała Serenę pozostaje więc Radwańska. Udało jej się to trzy lata temu w finale Pucharu Hopmana, czyli nieoficjalnych mistrzostw świata par mieszanych.



Najlepszym wynikiem Linette w Wielkim Szlemie jest trzecia runda. W Nowym Jorku zaś tylko raz - w 2015 roku - przeszła do drugiego etapu rywalizacji. W tegorocznej edycji zaprezentuje się jeszcze w deblu. Kolejną rywalką Amerykanki będzie Niemka Carina Witthoeft.

"HH" broni honoru

Kilka godzin wcześniej niż poznanianka porażki w meczu otwarcia doznała Agnieszka Radwańska. Jedynym krajowym singlistą, który jest jeszcze w stawce tego turnieju, jest Hubert Hurkacz. Wrocławianin mecz otwarcia w głównej drabince rozegra we wtorek. Rywalem jest 141. w rankingu Włoch Stefano Travaglia.



Wynik meczu I rundy gry pojedynczej kobiet:

Serena Williams (USA) - Magda Linette (Polska) 6:4, 6:0