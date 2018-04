Puchar Davisa bez najlepszego singlisty. W składzie 18-latek





Foto: PAP/Adam Warżawa Hurkacz (z lewej) nie zagra z Zimbabwe

Kontuzjowany Hubert Hurkacz nie wystąpi w meczu drugiej rundy Grupy II strefy euro-afrykańskiej Pucharu Davisa, w której Polska zagra z Zimbabwe - poinformował Polski Związek Tenisowy. W jego miejsce kapitan Biało-Czerwonych Radosław Szymanik powołał Daniela Michalskiego.

Brak Hurkacza to dla Polaków spore osłabienie. 21-latek jest aktualnie 171. rakietą świata (najwyższy ranking w karierze), a to daje mu miano najlepszego polskiego singlisty.



Janowicz zdetronizowany przez 21-latka Jerzy Janowicz... czytaj dalej » W Sopocie w grze pojedynczej mają zagrać Kamil Majchrzak i Michał Przysiężny, natomiast w deblu - Łukasz Kubot i Marcin Matkowski. Michalski (1334. miejsce w rankingu ATP), który w styczniu skończył 18 lat, w razie potrzeby zastąpi jednego z tych zawodników.

Na razie remis

Rywale Biało-Czerwonych w meczu w hali 100-lecia wystąpią w składzie: Takanyi Garanganga, Benjamin Lock, Mark Chigaazira oraz Mehluli Don Ayanda Sibanda.



Dotychczas doszło do dwóch konfrontacji między tymi ekipami. W 1985 roku w Warszawie zespół z Afryki wygrał 3:2. Dwa lata później w Harare to biało-czerwoni wygrali w takim samym stosunku.



Poprzednio w Grupie II strefy euro-afrykańskiej Polacy występowali w 2012 roku.



Zwycięzca meczu w Sopocie o awans na zaplecze elity powalczy we wrześniu z lepszym z pary Rumunia - Maroko.