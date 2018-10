Liderka walczy z czasem. Mistrzostwa zagrożone





Rumuńska tenisistka Simona Halep, liderka światowego rankingu, wciąż narzeka na problemy z kręgosłupem. Jak wykazały wtorkowe badania, zawodniczka cierpi na przepuklinę dyskową. Nie wiadomo, czy wystąpi w turnieju WTA Finals w Sinaguprze.

Serena śpiewa nago i zachęca do badań Serena Williams... czytaj dalej » O wynikach badań Rumunka poinformowała w mediach społecznościowych. "Porozmawiam z lekarzami w ciągu najbliższych kilku dni, ale mam nadzieję, że wkrótce wrócę. Na bieżąco aktualizować informacje" - napisała.

Jako pierwsza

W niedzielę Halep skreczowała w meczu pierwszej rundy bardzo mocno obsadzonego turnieju WTA Premier Mandatory w Pekinie, z pulą nagród ponad osiem milionów dolarów.



Kilka dni wcześniej Rumunka przegrała ze Słowaczką Dominiką Cibulkovą 0:6, 5:7 w drugiej rundzie turnieju WTA w Wuhan, a w pierwszej miała tzw. wolny los. Już wtedy uskarżała się na kontuzję kręgosłupa, której doznała podczas treningu.



Halep była pierwszą tenisistką, która zapewniła sobie występ w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Singapurze (21-28 października). Jako kolejne awansowały Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber i Japonka Naomi Osaka.



Hi everyone, wanted to give you a quick update. I had an MRI on my back and found out I have a disk hernia.

I will discuss with doctors in the next few days but hope to be back soon and will keep you updated. Thanks for all your support pic.twitter.com/tQ6cFTsB9o — Simona Halep (@Simona_Halep) 2 października 2018