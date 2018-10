Drugi rok na szczycie. "Wyjątkowe osiągnięcie"





Foto: twitter.com/Simona_Halep | Video: Tatiana, si.robi CC BY-SA 2.0, Keith Allison Simona Halep skończy sezon na pierwszym miejscu

W tym sezonie Simona Halep może już nie zagrać, ale pierwszego miejsca w rankingu nikt jej nie odbierze. Rumuńska tenisistka drugi raz z rzędu zakończy rok jako pierwsza rakieta świata.

- To wyjątkowe osiągnięcie i wielki zaszczyt dla mnie, zwłaszcza że w tym roku udało mi się w końcu wygrać wielkoszlemowy turniej - przyznała liderka rankingu WTA.



Halep w tym roku wygrała French Open. Poza tym rządziła na kortach w Shenzhen i Montrealu.

Rumunka została 10. tenisistką w historii, która nie opuściła szczytu rankingu w dwóch kolejnych sezonach. Numerem jeden jest dokładnie od 12 miesięcy.



2018 has been incredible. I am so proud to finish as @WTA year-end No.1 for the second time!



Thanks to @darren_cahill and all my team for making these memories with me and being by my side pic.twitter.com/zvj6PXJKi4 — Simona Halep (@Simona_Halep) 15 października 2018





Październik odpuściła z powodu kontuzji pleców i nie wiadomo, czy weźmie udział w kończącym sezon Mastersie (21-28 października w Singapurze).



- Nie trenowałam jak na razie na sto procent, ale dziś czy jutro powinnam się do tego zbliżyć. Niedługo będę wiedzieć więcej. Lekarz powiedział mi, że nie grozi mi operacja, ale jeśli będę nadal grać, to jest ryzyko, że zmieni się to w długotrwały uraz. Nie chcę tego, więc muszę podjąć w najbliższych dniach dobrą decyzję - zapowiedziała liderka.

Radwańska jeszcze niżej

W rankingu tuż za nią wciąż plasują się dwie zawodniczki polskiego pochodzenia - Dunka Karolina Woźniacka i Niemka Angelique Kerber.

Agnieszka Radwańska, która we wrześniu zakończyła już tegoroczne starty, spadła z 74. na 78. miejsce.