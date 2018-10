Giganci tenisa na jednym korcie. Federer przeciwko Williams





Widowisko szykuje się nie lada. Na przełomie grudnia i stycznia w dalekim Perth o nieoficjalne mistrzostwo świata par mieszanych w tenisie rywalizować będzie osiem ekip. Wśród nich USA, z Sereną Williams w składzie, i Szwajcaria, z broniącym jej barw Rogerem Federerem.

Serena śpiewa nago i zachęca do badań Serena Williams... czytaj dalej » Nazwa imprezy – Puchar Hopmana – nadana została na cześć australijskiego tenisisty i trenera Harryiego Hopmana, znakomitości tego sportu z lat 30-tych ubiegłego wieku.



Najbliższa edycja potrwa od 29 grudnia do 5 stycznia. Osiem reprezentacji, w których są kobieta i mężczyzna, podzielono na dwie grupy. W A znalazły się Francja, Hiszpania, Niemcy i Australia, w B - USA, Szwajcaria, W. Brytania i Grecja. Williams i Federer po przeciwnych stronach siatki staną zatem na pewno.



Do finału awansują zwycięzcy grup.

Wygrała Polska

Ich dokonania są niewiarygodne. Ona ma w dorobku 23 tytuły wielkoszlemowe, on 20. Oboje bardzo długo dominowali na kortach jak świat długi i szeroki.



Jej towarzyszyć będzie w Perth Frances Tiafoe, jemu - Belinda Bencic. Po meczach singlowych przyjdzie pora na miksta.

Źródło: PAP/EPA Serena Williams wróciła do sportu po porodzie



- Australijscy fani są wspaniali, a Puchar Hopmana będzie doskonałym początkiem sezonu - oświadczyła 37-letnia Amerykanka.



Na tym kontynencie zagra po raz pierwszy od roku 2017, kiedy triumfowała w Australian Open. Potem zdradziła, że w czasie turnieju była już w ciąży. Córeczkę urodziła we wrześniu.



W roku 2015 imprezę wygrała Polska. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz rozprawili się w finale z Sereną i Johnem Isnerem.

Źródło: Wikipedia (CC BY-SA 2.0) / Tatiana Lata mijają, a Federer wciąż błyszczy