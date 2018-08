Francuzi mówią "nie" dla stroju Williams. "Posunęliśmy się za daleko"





Organizatorzy French Open wprowadzają nowe zasady dotyczące ubiorów - tzw. dress code. To oznacza, że amerykańska tenisistka Serena Williams nie będzie mogła w przyszłości występować w czarnym, obcisłym kostiumie, jak to było w maju.

Pierwsza runda i od razu hit. W US Open rewanż za Wimbledon W kolejnym... czytaj dalej » - Odnoszę wrażenie, że czasami posunęliśmy się za daleko, jeśli chodzi o dowolność strojów. Anomalie, takie jak strój Sereny nie będą już akceptowane. Trzeba szanować grę i miejsce - powiedział prezes francuskiej federacji tenisowej Bernard Giudicelli w 500. wydaniu Tennis Magazine.



Williams wystąpiła w czarnym obcisłym kostiumie, przepasana czerwoną taśmą w talii. - W tym stroju czuję się jak księżniczka Wakandy - przyznała Amerykanka, nawiązując do bohaterki filmu Czarna Pantera.



Zdobywczyni 23 wielkoszlemowych tytułów, urodziła 1 września 2017 roku córeczkę, a występem na kortach im. Rolanda Garrosa powróciła do rywalizacji wielkoszlemowej. Nie została rozstawiona i dotarła do 1/8 finału. Miała w nim zmierzyć się z Marią Szarapową, ale wycofała się z walki z powodu kłopotów zdrowotnych (uraz mięśni klatki piersiowej).

Jak superbohaterka

W Paryżu o swoim stroju mówiła, że nie tylko pozwalał jej czuć się jak superbohaterka, ale miał właściwości lecznicze.



- Ubrałam się tak, ze względu na problemy zdrowotne. Obcisły kostium chroni mnie przed nieodpowiednią krzepliwością krwi. Wydaje mi się, że ten strój reprezentuje wszystkie kobiety, które przeszły przez psychiczne i fizyczne problemy - stwierdziła wówczas.