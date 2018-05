Marsz po tytuł rozpoczęty. Nadal wybronił się przed stratą seta





Foto: PAP/EPA/CAROLINE BLUMBERG | Video: Wikipedia, PAP/EPA Nadal w drugiej rundzie

Rafael Nadal w dokończonym we wtorek meczu pierwszej rundy French Open pokonał ambitnie grającego Simone Bolellego 6:4, 6:3, 7:6(9).

Hiszpan przyjechał do Paryża bronić tytułu. To jego turniej. W trakcie kariery zwyciężał tam już dziesięć razy, wygrywając do wtorku aż 79 meczów i zaznając tylko dwóch porażek - w 2009, a ostatnio 2015 roku.

Rozpędzać zaczął się w poniedziałek. Wtedy rozegrał z 32-letnim Bollelim dwa sety. Oba wygrał. W trzeciej partii, przy prowadzeniu 3:0 Włocha, z powodu deszczu spotkanie postanowiono przenieść na wtorek.

Trudny sprawdzian

Wymuszona przerwa podziałała na niekorzyść Bolleliego. Dzień później Hiszpan od razu odrobił straty, ale nie był to koniec jego kłopotów. Ofensywnie nastawiony rywal, który jest 129. rakietą świata, wciąż atakował. W tie-breaku prowadził już 5-2 i 6-3. Nadal ponownie się zmobilizował i doprowadził do remisu. Zakończenie pojedynku też nie przyszło mu łatwo - wykorzystał dopiero trzecią piłkę meczową.

- To był niezwykle trudny mecz. Simone grał bardzo agresywnie, w trzecim secie miał swoje szanse. Traktuje to spotkanie jako dobry sprawdzian -przyznał po spotkaniu Hiszpan.

Kolejnym rywalem Nadala będzie Argentyńczyk Guido Pella.

WYNIK:

Rafael Nadal -Simone Bolleli 6:4, 6:3, 7:6 (11-9).

Wyniki 1. rundy:





Hubert Hurkacz (Polska) - Tennys Sandgren (USA) 6:2, 6:2, 3:6, 6:3

Ruben Bemelmans (Belgia) - Yuki Bhambri (Indie) 6:4, 6:4, 6:1

John Isner (USA, 9) - Noah Rubin (USA) 6:3, 7:6 (9-7), 7:6 (9-7)

Horacio Zeballos (Argentyna) - Yuichi Sugita (Japonia) 6:4, 6:7 (3-7), 6:4, 6:2

Guido Pella (Argentyna) - Joao Sousa (Portugalia) 6:2, 6:3, 6:4

Denis Shapovalov (Kanada, 24) - John Millman (Australia) 7:5, 6:4, 6:2

Maximilian Marterer (Niemcy) - Ryan Harrison (USA) 6:1, 6:3, 7:5

Thomas Fabbiano (Włochy) - Matthew Ebden (Australia) 6:4, 5:7, 6:2, 3:6, 6:2

Pablo Cuevas (Urugwaj) - Aljaz Bedene (Słowenia) 6:4, 6:3, 6:2

Kevin Anderson (RPA, 6) - Paolo Lorenzi (Włochy) 6:1, 6:2, 6:4

Marin Cilic (Chorwacja, 3) - James Duckworth (Australia) 6:3, 7:5, 7:6 (7-4)

Jan-Lennard Struff (Niemcy) - Jewgienij Donskoj (Rosja) 6:1, 6:3, 6:0

Steve Johnson (USA) - Adrian Mannarino (Francja, 25) 7:6 (7-1), 6:2, 6:2

Fabio Fognini (Włochy, 18) - Pablo Andujar (Hiszpania) 6:4, 6:2, 6:1

Marton Fucsovics (Węgry) - Vasek Pospisil (Kanada) 6:3, 6:3, 7:6 (7-5)

Kyle Edmund (W. Brytania, 16) - Alex De Minaur (Australia) 6:2, 6:4, 6:3