Kapitalny mecz Hurkacza. Polak w drugiej rundzie French Open





Hurkacz przebrnął przez I rundę

Hubert Hurkacz zaliczył udane wejście w wielkoszlemowy French Open. Debiutujący w tej imprezie polski tenisista pokonał w pierwszej rundzie Amerykanina Tennysa Sandgrena - 6:2, 6:2, 3:6, 6:3.

Hurkacz do zasadniczej części paryskiego turnieju awansował z trzystopniowych kwalifikacji. O wielkoszlemowym debiucie 188. w światowym rankingu wrocławianina pisano m.in. na stronie ATP. "Jeśli jeszcze nie słyszałeś o Hubercie Hurkaczu, to wkrótce poznasz go dobrze" - zapewniono.

Z przerwami

Jako pierwszy poznał starszy o sześć lat Sandgren. 54. w tym zestawieniu Amerykanin, który w tegorocznym Australian Open dotarł niespodziewanie do ćwierćfinału eliminując m.in. Stana Wawrinkę i Dominica Thiema został zaskoczony przez Polaka, który grał bardzo cierpliwie. Obu tenisistom przeszkadzały opady deszczu, które pojawiły się, gdy Hurkacz prowadził 4:1 w inauguracyjnej partii, ale kontynuowano grę.

Po wygraniu przez Polaka kolejnego gema sędzia zarządził przerwę, ale zawodnicy nie opuścili kortu, tylko czekali na krzesełkach pod parasolami. Po kilku minutach wrócili wznowili rywalizację. Zeszli do szatni po zakończeniu drugiego seta, wygranego przez Polaka 6:2.

Po ponad godzinie wznowiono zawody. Sangren w czwartym gemie doczekał się pierwszego przełamania. Prowadził 3:1, potem 5:2 i ostatecznie wygrał tę partię tracąc trzy gemy.

Czwarta partia okazała się ostatnią. Hurkacz długo nie mógł poradzić sobie z serwisem rywala, ale też sam nie tracił własnego podania. Walka łeb w łeb zakończyła się w ósmym gemie, gdy Polak w końcu zdołał przełamać Amerykanina. W decydującym zaliczył fenomenalny skrót i miał dwie piłki meczowe. Chwilę później cieszył się z wygranej.

Teraz Cilić

Rywalem Hurkacza w II będzie będzie Chorwat Marin Cilić, który w trzech setach wyeliminował Australijczyka Jamesa Duckwortha.

Hurkacz dołączył do Magdaleny Fręch, która już w niedzielę wywalczyła w Paryżu awans do drugiej rundy. Mecz otwarcia przegrała natomiast Magda Linette, a w kwalifikacjach odpadł Kamil Majchrzak.

WYNIK:

Hubert Hurkacz - Tennys Sandgren 6:2, 6:2, 3:6, 6:3.