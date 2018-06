Djoković przestał się męczyć. Rozprawił się z Hiszpanem





Novak Djoković po ograniu w trzech setach Fernando Vardasco jest już w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Były lider światowego rankingu po raz 12. w karierze, a dziewiąty z rzędu znalazł się w "ósemce" paryskiego turnieju.

Zajmujący 35. na światowej liście Verdasco w poprzedniej rundzie wyeliminował rozstawionego z "czwórką" Bułgara Grigora Dimitrowa. 34-letni Hiszpan po raz siódmy dotarł do najlepszej "16" na kortach im. Rolanda Garrosa, ale ani razu nie udało mu się awansować do ćwierćfinału.



Tym razem na drodze stanął mu Djoković, 22. rakieta świata, który wciąż walczy o powrót do najwyższej formy. We wcześniejszych meczach w Paryżu miał słabsze momenty. W niedzielę jednak wywalczenie awansu nie sprawiło mu większych kłopotów.

Czekał prawie rok

31-letni Serb poprzednio w ćwierćfinale Wielkiego Szlema był 11 miesięcy temu - w ubiegłorocznej edycji Wimbledonu. Wówczas na tym etapie skreczował z powodu kontuzji łokcia.



Ma on na koncie 12 tytułów wielkoszlemowych, z czego ostatni wywalczył dwa lata temu właśnie w Paryżu. Wówczas dołączył do elitarnego grona zawodników, którzy mogą pochwalić się co najmniej jednym triumfem w każdej z czterech imprez tej rangi.



Po wspomnianym triumfie w stolicy Francji zaczęły się jednak jego kłopoty z formą i zdrowiem, które nasiliły się w poprzednim sezonie. W lipcu skreczował we wspomnianym ćwierćfinale Wimbledonu i na tym zakończył występy w roku 2017.

Włoch na drodze

Styczniowym Australian Open powrócił do gry po półrocznej przerwie, ale wyraźnie nie był w pełni sił. W 1/8 finału przegrał z będącym rewelacją imprezy Koreańczykiem Hyeonem Chungiem. Po odpadnięciu w Melbourne zdecydował się na operację ręki. Wznowił rywalizację na początku marca, ale w większości startów szybko odpadał. Przebłysk dawnej formy zasygnalizował dopiero w majowym turnieju na "mączce" w Rzymie, gdzie dotarł do półfinału.



Numer 20. to w jego przypadku najniższe rozstawienie w Wielkim Szlemie od US Open 2006.



Zawodnik z Belgradu po raz 40. wystąpi w ćwierćfinale zawodów tej rangi. Jego kolejnym rywalem będzie Włoch Marco Cecchinato, który niespodziewanie wyeliminował w niedzielę rozstawionego z "ósemką" Belga Davida Goffin, wygrywając 7:5, 4:6, 6:0, 6:3. Tenisista z Italii (72. ATP) po raz piąty wystąpił w głównej drabince imprezy wielkoszlemowej. W czterech poprzednich startach przegrał mecz otwarcia.



Wyniki niedzielnych meczów 1/8 finału mężczyzn:

Marco Cecchinato (Włochy) - David Goffin (Belgia, 8) 7:5, 4:6, 6:0, 6:3

Novak Djokovic (Serbia, 20) - Fernando Verdasco (Hiszpania, 30) 6:3, 6:4, 6:2

Dominic Thiem (Austria, 7) - Kei Nishikori (Japonia, 19) 6:2, 6:0, 5:7, 6:4

Alexander Zverev (Niemcy, 2) - Karen Chaczanow (Rosja) 4:6, 7:6 (7-4), 2:6, 6:3, 6:3