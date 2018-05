Był "lucky loserem", pędził do Paryża przez 10 godzin. Jest w drugiej rundzie





Szalone dni przeżył Marco Trungelliti. Argentyński tenisista w niedzielę dowiedział się, że jednak wystąpi we French Open. W poniedziałek, mimo wyczerpującej, 10-godzinnej podróży samochodem z Barcelony do Paryża, pokonał swojego rywala w pierwszej rundzie.

Prawdopodobieństwo, że Trangelliti wystąpi na kortach ziemnych w Paryżu było żadne. Zwłaszcza, że 28-letni Argentyńczyk w ostatniej rundzie eliminacji przegrał z Hubertem Hurkaczem. To było w czwartek.

Król Rafa X. Perfekcyjnie działająca maszyna Kiedy nie... czytaj dalej » Do tego Trangelliti, 190. tenisista w rankingu ATP, zajmował odległe miejsce na liście rezerwowych, więc wyjechał do Barcelony. Tam miał spędzić czas z rodziną, która go odwiedziła. Ale wtedy tenisowy los zaczynał się do niego uśmiechać. Trangelliti piął się w zestawieniu, bo siedmiu zawodników wycofało się z rywalizacji.

Jeden z kontuzją, drugi wyjechał

W niedzielne popołudnie okazało się, że Nick Kyrgios również rezygnuje ze startu z powodu kontuzji łokcia. W pojedynku z innym Australijczykiem Bernardem Tomicem miał go zastąpić Prajnesh Gunneswaran z Indii. Ten jednak rozpoczął już udział w turnieju niższej rangi we Włoszech. To stworzyło szansę Trungellitiemu. Żeby wskoczyć do głównej drabinki French Open jako "lucky loser" musiał w poniedziałek rano osobiście podpisać się na liście. Problem w tym, że informacja zastała go we wspomnianej Hiszpanii.



Odprawił trzech rywali. 21-letni Polak wystąpi we French Open Życiowy sukces... czytaj dalej » Spakował się w pół godziny. Do wynajętego samochodu na objazdową wycieczkę zabrał żonę, brata, matkę oraz babcię. W 10 godzin pokonali 1000 kilometrów, a bliscy niezwykłą podróż udokumentowali, zamieszczając zdjęcia i filmy w mediach społecznościowych. Dotarli do Paryża około północy, a Trungelliti rano złożył podpis. Kilka godzin później był już na korcie. I pokonał kwalifikanta Tomica 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Tym samym po raz trzeci z rzędu awansował do drugiej rundy w tym turnieju.

Babcia gwiazdą

Za występ w pierwszej rundzie French Open tenisiści otrzymują 40 tysięcy euro, a awans do drugiej oznacza powiększenie tej kwoty o 39 tysięcy.



Największą gwiazdą wspomnianej relacji z podróży stała się babcia zawodnika, która w czerwcu skończy 89 lat.



- Ona nie ma pojęcia, na czym polega tenis, naprawdę. Nie wie, jak liczyć punkty. Powiedziała mi też, że nie wiedziała, że mecz się skończył, dopóki wszyscy nie zaczęli bić brawo - opowiadał po zwycięstwie Trangelliti, który po raz czwarty w karierze znalazł się w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego.



O pierwszy w karierze awans do trzeciej fazy zmagań w turnieju tej rangi zagra z Włochem Marco Cecchinato.

Wyniki meczów 1. rundy mężczyzn wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open:

Adam Pavlasek (Czechy) - Mirza Basic (Bośnia i Hercegowina) 6:7 (4-7), 7:5, 6:2, 6:2

Borna Coric (Chorwacja) - Philipp Kohlschreiber (Niemcy, 22) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Albert Ramos (Hiszpania, 31) - Michaił Kukuszkin (Kazachstan) 7:6 (7-0), 6:4, 6:1

Marco Trungelliti (Argentyna) - Bernard Tomic (Australia) 6:4, 5:7, 6:4, 6:4

Marco Cecchinato (Włochy) - Marius Copil (Rumunia) 2:6, 6:7 (4-7), 7:5, 6:2, 10:8

Roberto Bautista (Hiszpania, 13) - Denis Istomin (Uzbekistan) 6:2, 6:7 (3-7), 1:6, 6:4, 6:4

Santiago Giraldo (Kolumbia) - Marcos Baghdatis (Cypr) 3:6, 3:4 i krecz Baghdatisa

Jaume Munar (Hiszpania) - David Ferrer (Hiszpania) 3:6, 3:6, 7:6 (7-3), 7:6 (7-4), 7:5

Novak Djokovic (Serbia, 20) - Rogerio Dutra Silva (Brazylia) 6:3, 6:4, 6:4

Dominic Thiem (Austria, 7) - Ilia Iwaszka (Białoruś) 6:2, 6:4, 6:1

Stefanos Tsitsipas (Grecja) - Carlos Taberner (Hiszpania) 7:5, 6:7 (5-7), 6:4, 6:3

Ernests Gulbis (Łotwa) - Gilles Muller (Luksemburg, 29) 2:6, 6:4, 6:4, 6:3

Benoit Paire (Francja) - Roberto Carballes (Hiszpania) 6:3, 6:7 (3-7), 7:6 (11-9), 6:1

Cameron Norrie (W.Brytania) - Peter Gojowczyk (Niemcy) 6:1, 2:0 i krecz Gojowczyka

Karen Chaczanow (Rosja) - Andreas Haider-Maurer (Austria) 7:6 (7-0), 6:3, 6:3

Guillermo Garcia-Lopez (Hiszpania) - Stan Wawrinka (Szwajcaria, 23) 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7-5), 6:3

Dusan Lajovic (Serbia) - Jiri Vesely (Czechy) 6:3, 6:1, 6:3

Casper Ruud (Norwegia) - Jordan Thompson (Australia) 6:1, 6:4, 2:6, 4:6, 6:3

Malek Jaziri (Tunezja) - Michaił Jużny (Rosja) 2:6, 6:2, 6:2, 3:6, 6:2

Richard Gasquet (Francja, 27) - Andreas Seppi (Włochy) 6:0, 6:2, 6:2

Diego Schwartzman (Argentyna, 11) - Calvin Hemery (Francja) 6:1, 6:3, 6:1

Gilles Simon (Francja) - Nikoloz Basilaszwili (Gruzja) 6:4, 6:0, 6:7 (4-7), 6:4

Sam Querrey (USA, 12) - Frances Tiafoe (USA) 6:1, 6:2, 7:6 (8-6)