Maestro ma finał. Czeka stary znajomy





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Federer wciąż jest w wybornej formie

Juan Martin del Potro będzie przeciwnikiem Szwajcara Rogera Federera w finale turnieju tenisowego ATP rangi Masters 1000 w kalifornijskim Indian Wells. Argentyńczyk gładko pokonał w drugim półfinale Kanadyjczyka Milosa Raonica 6:2, 6:3.

20-latka zgasiła Venus Venus Williams w... czytaj dalej » Wcześniej 36-letni Federer, lider światowego rankingu i obrońca tytułu, wygrał z Chorwatem Borną Coricem 5:7, 6:4, 6:4. Szwajcarski maestro w tym roku nie doznał jeszcze porażki, odnosząc 17 zwycięstw z rzędu, m.in. w Australian Open, gdzie zdobył dwudziesty wielkoszlemowy tytuł.

Ani jednej piłki

W sobotę nie miał łatwej przeprawy. Przegrywał już 5:7 i 2:4, ale zdołał odwrócić losy drugiego seta. W trzecim 21-letni Chorwat, zajmujący w rankingu ATP 49. miejsce, miał dwie szanse, aby objąć prowadzenie 5:3. Federer zachował jednak zimną krew i ponownie wyszedł cało z opresji, a w dwóch ostatnich gemach nie przegrał ani jednej piłki.



Del Potro ma za sobą lata walki z kontuzją nadgarstka. W finale US Open 2009 to on zatrzymał Szwajcara, choć tego dzieliły od triumfu tylko dwie piłki. Argentyńczyk odwrócił losy tamtego meczu i zgarnął - jak na razie - jedyny tytuł w Wielkim Szlemie.

Źródło: PAP/EPA Del Potro zmierzy się w finale z Federerem



Wyniki półfinałów:



Roger Federer (Szwajcaria, 1) - Borna Coric (Chorwacja) 5:7, 6:4, 6:4

Juan Martin del Potro (Argentyna, 6) - Milos Raonic (Kanada, 32) 6:2, 6:3