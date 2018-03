Federer jak za najlepszych lat. Ma półfinał i kapitalną serię zwycięstw





Foto: PAP/EPA/PAUL BUCK | Video: PAP/EPA Federer został wybrany sportowcem 2017 roku

Roger Federer niezmiennie w genialnej formie. Szwajcarski mistrz pokonał Koreańczyka Hyeona Chunga 7:5, 6:1 i jest w półfinale turnieju w Indian Wells. Tenisista z Bazylei pozostaje niepokonany w 2018 roku i zapewnił sobie pozycję numer jeden w rankingu ATP na kolejne tygodnie.

W piątkowym meczu Szwajcar miał niewielkie problemy jedynie w pierwszym secie. W decydującym momencie przełamał jednak rywala. Druga partia była już jego popisem.

Pozostanie liderem

Były lider wrócił po problemach. I przegrał Serb Novak... czytaj dalej » Popularny Maestro gra w tym roku jak z nut. Wygrał właśnie 16. kolejne (licząc Puchar Hopmana 20.) spotkanie i wyrównał swój rekord sprzed 12 lat. W międzyczasie triumfował w Australian Open (20. tytuł wielkoszlemowy), Rotterdamie, a teraz jest na najlepszej drodze, by dokonać tego w Kalifornii. W półfinale zmierzy się z Chorwatem Borną Coriciem.

Pokonując Chunga Federer zapewnił sobie utrzymanie prowadzenia w rankingu ATP na dwa kolejne tygodnie. Oznacza to, że pierwszą rakietą będzie w sumie już 308 tygodni. To absolutny rekord - drugi w zestawieniu Pete Sampras ma ich na koncie 286.

Myśli o French Open

A jakie Roger ma plany po zakończeniu turnieju w Indian Wells? Na pewno weźmie udział w Miami Open. Później rozpocznie się granie na mączce, która nie jest ulubioną nawierzchnią Szwajcara. Kibice zastanawiają się czy wystąpi w wielkoszlemowym French Open.

Tego nie wie jeszcze sam 36-letni tenisista. A uzależnia to od swojego stanu zdrowia. - To czy tam zagram nie zależy od tego, czy wystąpią Rafa (Nadal - red.) i Novak (Djoković - red.). Zobaczymy, czy nie będę miał żadnej kontuzji. Jeszcze nie wiem co podpowie mi głowa - stwierdził Federer.