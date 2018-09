"Nie byłem fanem Chicago Bulls, byłem fanem Michaela Jordana"

Foto: Wikipedia (CC BY SA 2.0) Video: TVN24 BiS

Jordan wygrał walkę o swoją markę. "Nic nie jest ważniejsze"

09.12 | Legenda koszykarskiej ligi NBA Michael Jordan po ponad czterech latach batalii prawnej wygrał sprawę przeciw chińskiemu producentowi ubrań i butów sportowych za bezprawne wykorzystanie swojego wizerunku. Wyrok wydał Najwyższy Sąd Ludowy w Pekinie. - Chińscy konsumenci zasługują na to, by wiedzieć, że Qiaodan Sport i jej produkty nie mają ze mną żadnego związku. Nic nie jest ważniejsze niż ochrona praw jednostki do nazwiska. Decyzja sądu udowodniła znaczenie tej zasady - powiedział sześciokrotny mistrz NBA z Chicago Bulls

