Łotyszki za silne, elita uciekła Polkom





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Linette wygrała tylko w deblu

Polskie tenisistki bez szans na powrót do Grupy Światowej Pucharu Federacji. To efekt porażki z Łotyszkami 1:2 w drugim meczu w turnieju Grupy I strefy euro-afrykańskiej w Tallinnie.

W środę biało-czerwone pokonały Austriaczki 2:1, ale najtrudniejsze miało być czwartkowe starcie. I tak rzeczywiście było. Tenisistki się namęczyły.

Bez szans

Mecz z Łotyszkami rozpoczęły 144. w rankingu WTA Magdalena Fręch i 15. w tym zestawieniu Anastasija Sevastova. Polka nie miała żadnych szans ze znacznie wyżej notowaną rywalką. Ich starcie trwało zaledwie 59 minut, a przeciwniczka wygrała 6:1, 6:2.

Później na kort wyszła Magda Linette, która obecnie zajmuje najwyższe w karierze 56. miejsce na światowej liście. Ona także nie sprostała rywalce. Zwyciężczyni ubiegłorocznego French Open Jelena Ostapenko triumfowała po 65 minutach 6:3, 6:3.

W tym momencie stało się jasne, że Łotwa wygra całe spotkanie. Kapitan Polek oraz trener i mąż Agnieszki Radwańskiej Dawid Celt postanowił jednak nie ryzykować i w deblu postawił na sprawdzony wariant, Linette i Alicję Rosolską. W efekcie szansy na debiut w kadrze nie otrzymała Iga Świątek. Decyzja była dobra, po bardziej doświadczone Polki zapewniły jedyny punkt w tym pojedynku, pokonując Dianę Marcinkevicą i Danielę Vismane 6:1, 6:0.

Teraz chcą uniknąć baraży

Łotyszki na koncie mają już dwa zwycięstwa, bo wcześniej pokonały Turczynki. Jeśli one zawodniczki z Bałkanów w czwartek pokonają Austriaczki, zapewnią sobie pierwsze miejsce w grupie D i w sobotę zmierzą się ze zwycięzcą grupy A (w niej są Serbia, Gruzja i Bułgaria) o awans do kwietniowego barażu o Grupę Światową II. Taki układ zadowoli również polskie tenisistki, gdyż zapewni on pozostanie w Grupie I Strefy Euroafrykańskiej. W piątek biało-czerwone czeka bój z Turczynkami.

Najsłabsze drużyny z tych dwóch grup zmierzą się zaś w sobotę w pojedynku, którego stawką będzie pozostanie na obecnym poziomie rozgrywek. Przegrany spadnie do Grupy II strefy euro-afrykańskiej.



Polska - Łotwa 1:2

Magdalena Fręch - Anastasija Sevastova 1:6, 2:6

Magda Linette - Jelena Ostapenko 3:6, 3:6

Linette, Alicja Rosolska - Diana Marcinkevica, Daniela Vismane 6:1, 6:0