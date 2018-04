Nakrzyczał na sędziego. "O czym ty mówisz?"





Foto: Julian Finney/Getty Images | Video: PAP/EPA Jared Donaldson i sędzia Arnaut Gabas

Nie zgodził się z decyzją sędziego, podszedł do siatki i głośno wyraził swoje zdanie. Za chwilę panowie stanęli twarzą w twarz. Sędzia opanowany, a Jared Donaldson, tenisista sklasyfikowany na 51. miejscu w światowym rankingu, wręcz kipiał ze złości.

Trwał drugi set turnieju w Monte Carlo, otwierający sezon na kortach ziemnych. Pierwsza runda. Z jednej strony Donaldson z USA, z drugiej ubiegłoroczny finalista Hiszpan Albert Ramos. Serwował ten drugi, w tym momencie prowadził 6-2 3-2. Jedna z piłek wylądowała na linii, czyli w polu. Tak przynajmniej twierdził sędzia Arnaut Gabas.

Donaldson oponował. Podszedł do siatki i wskazując lewą dłonią, próbował udowodnić, że to sędzia się myli. Z sekundy na sekundy denerwował się coraz bardziej. Za chwilę już krzyczał. Kibice zaczęli gwizdać, wyraźnie mieli dość poirytowanego zawodnika.



The entire Donaldson @JaredD episode... I feel the umpire is right here... pic.twitter.com/kgvi2KKass — Ardeal (@UnArdeal) 16 kwietnia 2018







Do tenisisty w końcu podszedł sędzia, ale pan Gabas nie dał się sprowokować, wręcz go uspokajał, choć Donaldson przechodził samego siebie. - O czym ty mówisz? Tutaj masz ślad - wrzeszczał 21-latek, wskazując na miejsce, gdzie miała się odbić piłka.

Źródło: Julian Finney/Getty Images Jared Donaldson i sędzia Arnaut Gabas

Gwizdy na koniec

Niektórzy mogliby pomyśleć, że zaraz dojdzie do rękoczynów. Obyło się bez przemocy, Amerykanin wrócił do gry, ale losów spotkania nie odwrócił. Ramos wygrał 6-3 6-3.



Swojego przedstawienia zdenerwowany Donaldson jeszcze nie skończył. Gdy schodził z kortu, złośliwie wyciągnął dłoń do sędziego. - Przepraszam, jeśli zraniłem twoje uczucia - zwrócił się do niego kpiąco. Tenisistę pożegnały gwizdy.



Pan Gabas nie ma szczęścia do młodych tenisistów. Rok temu scysję z Denisem Szapowałowem przypłacił złamaniem oczodołu. Nie, Kanadyjczyk nie uderzył arbitra, tylko niezadowolony z jego decyzji ze złości tak przyłożył rakietą w piłkę, że ta wylądowała na twarzy Gabasa.



Potrzebna była operacja.