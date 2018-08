Pokonał dwóch rywali w jednym meczu. "Modliłem się, żebym poczuł się lepiej"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Upały nie pomagają tenisistom

Novak Djoković jest już w drugiej rundzie US Open, ale zwycięstwo nie przyszło mu łatwo. Twarde warunki postawił mu Węgier Marton Fucsovics, ale najbardziej wymagającym rywalem był panujący w Nowym Jorku upał.

Rozstawiony z szóstką Serb wygrał 6:3, 3:6, 6:4, 6:0. Powrót na korty US Open może uznać za udany. Poprzednią edycję turnieju opuścił z powodu kontuzji łokcia. We wtorek rozegrał pierwszy mecz w Nowym Jorku od czasu przegranego finału ze Stanem Wawrinką.



Wszystko zaczęło się zgodnie ze scenariuszem. Były numer jeden wygrał pierwszego seta, ale później pojawiły się kłopoty. Fucsovics się podniósł i wykorzystał kryzys faworyta. Przy stanie 3:2 wygrał podanie Serba i miał autostradę do zwycięstwa w secie. Okazji nie zaprzepaścił.

Potrzebował pomocy

"Dżoker" przeżywał katusze. Mocno we znaki dawał mu się panujący upał. W Nowym Jorku temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność 50 procent. Jeszcze w trakcie drugiego seta tenisista poprosił o przerwę medyczną. Wyglądał, jakby był po maratonie albo dwóch jednego dnia. Udzielono mu pomocy medycznej, mógł odpocząć i dojść do siebie.

Źródło: PAP/EPA Djoković poprosił o przerwę medyczną

Chyba pomogło, bo trzeciego seta wygrał. Po nim zgodnie ze świeżo wprowadzonym przepisem zawodnicy opuścili na 10 minut kort, by się schłodzić. Po powrocie na kort Djoković grał jak młody Bóg. Brylował. W decydującym secie nie oddał rywalowi nawet gema. Pokonanie Węgra zajęło mu prawie trzy godziny.



- Modliłem się, żebym poczuł się lepiej. W czasie trzech pierwszych setów słabo się czułem. Chciałem podziękować organizatorom turnieju za przerwę. Obydwaj jej potrzebowaliśmy - przyznał po wyczerpującym meczu mistrz US Open z 2011 i 2015 roku.

Federer na widoku

W drugiej rundzie zagra z Amerykaninem Tennysem Sandgrenem.

W ćwierćfinale, jeśli oczywiście do niego dotrze, ma szansę spotkać się z Rogerem Federerem, który w wieczornej sesji pokonał Japończyka Yoshihito Nishiokę 6:2, 6:2, 6:4.

Źródło: PAP/EPA Federer w drugiej rundzie