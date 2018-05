Błędy i straty. Djoković znów zawiódł





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters "Djoko" nie może wrócić do formy

Były numer jeden rankingu tenisistów Serb Novak Djoković kolejny raz w tym sezonie odpadł we wczesnej fazie turnieju. W drugiej rundzie imprezy ATP rangi Masters 1000 na kortach ziemnych w Madrycie przegrał z przeciętnym Brytyjczykiem Kyle'em Edmundem 3:6, 6:2, 3:6.

Rozstawiony z "10" Djoković w szóstym kolejnym turnieju nie dał rady awansować do ćwierćfinału.

- Kyle grał swój najlepszy tenis w karierze - podsumował "Djoko", ale marne to dla niego wytłumaczenie. Edmund jest obecnie sklasyfikowany na 22. pozycji w rankingu ATP. Nigdy nie był wyżej. Nie ma na koncie także wielkich sukcesów indywidualnych.

Nie może dojść do siebie

Federer odpoczął i wraca do gry. Plan taki sam, jak przed rokiem Szwajcarski... czytaj dalej » Kiedyś Djoković bez problemu ograłby Edmunda. Zawodnik z Belgradu jest jednak daleki od najwyższej formy, o czym świadczą m.in. liczne niewymuszone błędy i cztery straty własnego serwisu w meczu z Brytyjczykiem.

W styczniowym Australian Open "Djoko" powrócił do gry po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją łokcia, ale wyraźnie nie był w pełni sił. W 1/8 finału przegrał z będącym rewelacją imprezy Koreańczykiem Hyeonem Chungiem. Po odpadnięciu z rywalizacji w Melbourne zdobywca 12 tytułów wielkoszlemowych zdecydował się na operację ręki.



Wznowił rywalizację na początku marca, ale w czterech kolejnych startach - w Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Barcelonie - szybko odpadał. Jedynie w Monako zdołał wygrać mecz. Pokonał dwóch rywali, ale został wyeliminowany w 1/8 finału.

W Madrycie w pierwszej rundzie wygrał z Japończykiem Kei Nishikorim 7:5, 6:4. To jednak wszystko, na co było go stać.

Zmiany nic nie dały

Serb kilka tygodni temu rozstał się z dwoma członkami sztabu szkoleniowego - Amerykaninem Andre Agassim oraz Czechem Radkiem Stepankiem. Obecnie ćwiczy pod okiem swojego dawnego trenera Słowaka Mariana Vajdy.

Źródło: PAP/EPA Djoković bezradnie rozkłada ręce