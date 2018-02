Djoković postawił na naprawę łokcia. Uraz dokuczał mu od dwóch lat





Djoković ma w dorobku 12. tytułów wielkoszlemowych

Były lider światowego rankingu tenisistów Serb Novak Djoković poddał się zabiegowi łokcia. Zdobywca 12 tytułów wielkoszlemowych w singlu zaznaczył, że z urazem, z powodu którego przedwcześnie zakończył poprzedni sezon, zmagał się przez ostatnie dwa lata.

W ubiegłym roku ostatni mecz Djoković rozegrał w lipcu. W tym zaliczył na razie tylko występ w Australian Open. Sześciokrotny triumfator turnieju w Melbourne był jednak daleki od najlepszej dyspozycji i korzystał z pomocy fizjoterapeuty. W 1/8 finału przegrał z będącym rewelacją tej imprezy Koreańczykiem Hyeonem Chungiem.

"Miejsce, które kocham najbardziej - kort"

Król Roger. Zwycięstwo i łzy szczęścia na koniec On znów to... czytaj dalej » "W porozumieniu ze swoim sztabem szkoleniowym postanowiłem spróbować innych metod leczenia po zakończeniu występu w Australii. Kilka dni temu zgodziłem się na drobną operację łokcia. Wydaje się, że jestem teraz na dobrej drodze, by wrócić w pełni do zdrowia. Zrobiłem półroczną przerwę w ubiegłym roku w nadziei, że całkowicie wydobrzeję, ale niestety wciąż czułem ból” - poinformował Serb w mediach społecznościowych.



Jak dodał, problemy z łokciem zaczęły się już dawno i w związku z nimi przeszedł już szereg konsultacji medycznych.



"Zmagałem się z tym urazem przez ostatnie dwa lata i w tym czasie odwiedziłem wielu lekarzy. Muszę powiedzieć, że to była długa podróż. Wiele się uczę i jestem za to wdzięczny. Zawsze dbałem o swoje ciało i szukałem jak najbardziej naturalnych sposobów leczenia, a ono odwdzięczało mi się za to wieloma niesamowitymi latami w tourze. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony i nie mogę się doczekać aż wyzdrowieję i będę mógł wrócić do miejsca, które kocham najbardziej - na kort" - podkreślił 30-letni zawodnik z Belgradu.



Podziękował też za wsparcie swoim kibicom i obiecał, że będzie ich na bieżąco informował o postępach w rehabilitacji.