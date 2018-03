Federer znalazł pogromcę. Koniec fantastycznej serii





Foto: PAP/EPA/PAUL BUCK | Video: PAP/EPA Roger Federer miał wymarzony początek roku

Argentyńczyk Juan Martin del Potro pokonał Rogera Federera 6:4, 6:7 (8-10), 7:6 (7-2) w finale turnieju tenisowego w kalifornijskim Indian Wells. To pierwsza w tym roku porażka prowadzącego w światowym rankingu Szwajcara.

Zawodnik z Bazylei w tym roku triumfował już w Australian Open w Melbourne, sięgając po 20. tytuł wielkoszlemowy, oraz w lutym w hali w Rotterdamie, gdzie awansując do półfinału odzyskał miano lidera rankingu ATP.

Wygrywał wszystko

Kolejna porażka i zmiana. Szarapowa zwolniła trenera Maria Szarapowa... czytaj dalej » W Indian Wells też kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa, choć w półfinale przegrał pierwszego seta z Chorwatem Borną Coriciem i bardzo trudno przyszło mu odwrócenie losów pojedynku. Było to 17. wygrane spotkanie, a licząc Puchar Hopmana nawet 21 z rzędu w tym sezonie.



O przerwanie świetnej passy Federera postarał się del Potro, z którym zwykle toczył wyrównane boje, zazwyczaj jednak był w nich górą. Z sześciu wcześniejszych porażek dwóch doznał w US Open, a dwóch w rodzinnej Bazylei.



Ich 25. pojedynek też rozpoczął się po myśli Argentyńczyka, który dzięki przełamaniu podaniu Szwajcara w piątym gemie wygrał pierwszą partię 6:4. W drugiej Federer zwyciężył po tie-breaku, choć wcześniej miał dwie piłki setowe, ale i musiał bronić meczbola przy stanie 7-8 w decydującej rozgrywce.



W trzeciej odsłonie najwyżej rozstawiony gracz objął prowadzenie 5:4, nie wykorzystał trzech piłek meczowych przy własnym serwisie, a w tie-breaku górą był 28-letni Argentyńczyk, który wygrał 7-2. Spotkanie trwało dwie godziny i 45 minut.



Federer musi poczekać na trzecie turniejowe zwycięstwo w tym roku, szóste w Indian Wells i 98. w imprezie ATP, której finał osiągnął po raz 147. Del Potro triumfował po raz 22. w karierze, a w tym sezonie najlepszy był już w Acapulco. W Kalifornii do finału dotarł wcześniej w 2013 roku, ale wówczas uległ Hiszpanowi Rafaelowi Nadalowi.

Źródło: PAP/EPA/PAUL BUCK Del Potro wygrał 22. turniej w karierze

Sensacyjna Japonka

Dość zaskakująco zakończył się rywalizacja kobiet. Tam triumfowała 20-letnia Naomi Osaka, która w finale pokonała rosyjską tenisistkę i rówieśniczkę Darię Kasatkinę 6:3, 6:2. To pierwszy w karierze tytuł Japonki, która w drugiej rundzie kalifornijskiej imprezy wyeliminowała Agnieszkę Radwańską.



Pokonanie rozstawionej z numerem 20. Kasatkiny zajęło Osace 70 minut. W drodze do finału 44. na światowej liście Japonka straciła tylko jednego seta. Poza rozstawioną z numerem 32. Radwańską wyeliminowała także m.in. słynną Rosjankę Marię Szarapową, występującą z "piątką" Czeszkę Karolinę Pliskovą i liderkę rankingu WTA Rumunkę Simonę Halep.