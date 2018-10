Wozniacki zszokowana diagnozą. "Zwróciłam się po pomoc do najlepszych lekarzy"





Foto: PAP/EPA | Video: chrstian messiano CC BY-SA 2.0, Facebook / Agnieszka Radwańska, rickydiver78 a.k.a. Richard Thorpe Caroline Wozniacki wyznała, że cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów

Czekała z tą wiadomością do zakończenia sezonu, tak to sobie zaplanowała. Po odpadnięciu z WTA Finals Caroline Wozniacki wyznała, że zdiagnozowano u niej reumatoidalne zapalenie stawów. - Na początku byłam zszokowana, teraz myślę pozytywnie i robię wszystko, by minimalizować efekty choroby - mówiła Dunka na konferencji prasowej.

Symptomy pojawiały się już w czasie lipcowego Wimbledonu, z którego odpadła w drugiej rundzie. Zaczęło się od tego, że pewnego poranka nie była w stanie unieść rąk nad głowę.



Awans po kreczu rywalki. Debiutantka w półfinale Rozstawiona z... czytaj dalej » Potem było gorzej, w skrajnych przypadkach nie dawała rady wstać z łóżka.



- Na szczęście bardzo dobrze znam swój organizm, więc szybko zorientowałam się, że coś jest nie tak - stwierdziła trzecia rakieta świata.

Wozniacki: to było przytłaczające

Przyczyny tej reumatycznej choroby o podłożu autoimmunologicznym - znanej też jako artretyzm - nie są znane. Przebiega z okresami remisji i zaostrzeń. Prowadzi do destrukcji stawów, ich zniekształcenia, przykurczów i upośledzenia funkcji. Ważna jest szybka diagnoza i podjęcie leczenia. Dotyka ludzi w każdym wieku, pierwsze objawy przeważnie odczuwalne są między 40., a 50. rokiem życia.



28-letnia Wozniacki diagnozę poznała w sierpniu, przed US Open. - To było przytłaczające - przyznała. - Jesteś sportowcem, jesteś w doskonałej formie, a nagle spada na ciebie coś takiego. Dopiero po jakimś czasie na spokojnie ułożyłam to sobie w głowie i zwróciłam po pomoc do najlepszych w tej dziedzinie lekarzy. I zaczęłam nad sobą pracować.

Źródło: PAP/EPA Wozniacki zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA



Była liderka rankingu WTA ma nadzieję, że choroba nie wpłynie na jej karierę. Ogłosiła też, że chce pomagać innym dotkniętym tą dolegliwością. - Może ktoś zobaczy, jak walczę i też będzie to robił. Nie można się poddawać, medycyna jest teraz na nieprawdopodobnym poziomie - opowiadała.



Na początku października Wozniacki wygrała wielki turniej w Pekinie. - Udowodniłam sobie, że nic mnie nie zatrzyma, że może być jak dawniej. Jestem dumna z tego, jak sobie radzę w tej trudnej sytuacji - ogłosiła.