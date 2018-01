Kłótnia o dziecko trwa. Mistrzyni rezygnuje z Australian Open





Wiktoria Azarenka, dwukrotna mistrzyni Australian Open, nie zagra w tegorocznej edycji turnieju. Białorusinka nie uporządkowała jeszcze prywatnych spraw, wciąż walczy z byłym partnerem o prawo do opieki nad dzieckiem.

Utytułowana tenisistka matką została przed rokiem. Do rywalizacji wróciła w czerwcu. W pierwszych turniejach po wznowieniu kariery towarzyszył jej synek Leo. Tuż po Wimbledonie rozstała się z Billym McKeague'em. Od tego czasu walczy z nim w sądzie.

Ojciec chłopca nie zgodził się, by w tym czasie opuścił on Kalifornię. Białorusinka nie chciała rozstawać się z synkiem i dlatego od lipca nie wystąpiła już w żadnym spotkaniu, rezygnując m.in. z udziału w wielkoszlemowym US Open i finale Grupy Światowej w Pucharze Federacji.

Źródło: twitter.com/vika7 Azarenka została mamą w ubiegłym roku

Mistrz się wycofał. "Nie jestem gotowy" Andy Murray nie... czytaj dalej » Długa nieobecność na korcie odbiła się na miejscu zawodniczki w światowym rankingu tenisistek. Z miesiąca na miesiąc przesuwała się w dół. W końcu spadła na 201. miejsce, co nie dawało jej prawa gry nawet w kwalifikacjach do Australian Open. W grudniu organizatorzy przyznali jej "dziką kartę".

Mama Serena też nie zagra

Kilka dni temu z występu w Melbourne zrezygnowała również broniąca tytułu Serena Williams. Amerykanka, która we wrześniu urodziła dziecko, uznała, że nie jest jeszcze w pełni gotowa, by wrócić do rywalizacji.

Po rezygnacji z gry Azarenki, która w Melbourne była najlepsza w latach 2012-2013, prawo występu w zawodach otrzymała Chorwatka Ajla Tomljanović. Turniej rusza 15 stycznia.