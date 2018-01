Angie zdemolowała Szarapową





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA 8-0. To bilans Kerber w tym sezonie

W meczu dwóch wielkich tenisistek po przejściach górą Angelique Kerber. Niemka polskiego pochodzenia wręcz zmiotła z kortu Marię Szarapową i jest w czwartej rundzie Australian Open.

Kerber to mistrzyni US Open sprzed 1,5 roku i była numer jeden rankingu. Później mocno spuściła z tronu, ostatni sezon miała nieudany i wypadła nawet z czołowej dwudziestki.



Rosjanka z kolei odbudowuje karierę po dopingowej wpadce. Odpokutowała 15-miesięczne zawieszenie i wróciła na kort w poprzednim roku. Wygrała jeden turniej w Chinach, ale prawdziwy sprawdzian miał przyjść w Australii, gdzie rządziła dziesięć lat temu.

Wiele do poprawy u Szarapowej

Przygodę w Melbourne jednak już zakończyła. W trzeciej rundzie została zdemolowana, wytrzymała 64 minuty, ugrała ledwie cztery gemy. Ani przez chwilę zwycięstwo Kerber nie było zagrożone.



- Ona była dziś po prostu nadzwyczajnie dobra. Grała agresywniej, ryzykowała bardziej ode mnie. Jest dużo rzeczy, które muszę poprawić. Wiem, że to proces, musi to zająć trochę czasu - przyznała otwarcie Rosjanka. Ona wie, że po takich przejściach i tak daleko zaszła.

Źródło: PAP/EPA Bezradna Maria

Grała swoje

W zdecydowaniem lepszym humorze, to zrozumiałe, była zwyciężczyni. - Po pierwszym secie, wygranym 6:1, starałam się nie myśleć o wyniku. Starałam się być agresywna i grać swoje. To zadziałało. Zresztą działało od samego początku. Cieszą się z tego, jak dziś grałam - mówiła wyraźnie zadowolona Angie.



Dla niej to ósme zwycięstwo w ósmym meczu w 2018 roku! Teraz jest, nie bójmy się tego powiedzieć, faworytką wyścigu po tytuł w Melbourne.



W następnej rundzie Kerber czeka konfrontacja z Hsieh Su-wei. Tajwanka, numer 88 na świecie, właśnie niespodziewanie wyrzuciła z turnieju naszą Agnieszką Radwańską.

Wyniki sobotnich meczów 3. rundy:

Hsieh (Tajwan) - Radwańska (Polska, 26) 6:2, 7:5

Osaka (Japonia) - Barty (Australia, 18) 6:4, 6:2

Strycova (Czechy, 20) - Pera (USA) 6:2, 6:2

Kerber (Niemcy, 21) - Szarapowa (Rosja) 6:1, 6:3

Halep (Rumunia, 1) - Davis (USA) 4:6, 6:4, 15:13

Pliskova (Czechy, 6) - Safarova (Czechy, 29) 7:6 (8-6), 7:5

Keys (USA, 17) - Bogdan (Rumunia) 6:3, 6:4

Garcia (Francja, 8) - Sasnowicz (Białoruś) 6:3, 5:7, 6:2