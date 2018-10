Del Potro złamał rzepkę, występ w Masters zagrożony





Foto: Catherine Salaün / Wikipedia CC BY SA 4.0 | Video: PAP/EPA Del Potro doznał poważnej kontuzji

Juan Martin del Potro poinformował, że pierwsze badania wykazały u niego złamanie rzepki w lewym kolanie. Uraz stawia pod znakiem zapytania udział argentyńskiego tenisisty w kończącym sezon turnieju masters - ATP Finals, który rozpocznie się w połowie listopada.

"To dla mnie bardzo trudny moment, czuję ogromny smutek. To silny cios, który pozostawia mnie bezsilnym. Trudno mi dojść do siebie, nie spodziewałem się tego" - zaznaczył w oświadczeniu del Potro.



Triumf Djokovicia. W nagrodę wyprzedzi Federera Rozstawiony z... czytaj dalej » Czwarty zawodnik światowego rankingu w najbliższych dniach - zgodnie z zaleceniami lekarzy - będzie odpoczywał, czekając na kolejne badania. Dopiero wówczas ustalone zostanie, ile potrwa jego przerwa w grze.

Skreczował

O pierwszej diagnozie Argentyńczyk poinformował dzień po przejściu badań. Kontuzji doznał w czwartek w trakcie 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na kortach twardych w Szanghaju (pula nagród 7,1 mln dol.). W 10. gemie pierwszego seta meczu z Chorwatem Borną Coricem upadł na kort po tym, jak poczuł ból w kolanie. Po skorzystaniu z pomocy medycznej wrócił na kort z obandażowaną nogą i próbował kontynuować grę. Po zakończeniu tej odsłony jego porażką 5:7 skreczował.



W dniach 11-18 listopada w londyńskiej hali O2 Arena rywalizować będzie ośmiu najlepszych singlistów sezonu i tyle samo debli.