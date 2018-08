Zwyciężył i się popłakał. Miał więcej już nie zagrać





Foto: Andrew Harnik/AP/EastNews | Video: East News, Facebook, wikipedia Andy Murray niedawno wrócił na kort po długiej przerwie

Usiadł na krześle, zakrył twarz ręcznikiem, ale wszystkiego ukryć się nie dało. Andy Murray płakał jak bóbr na oczach kibiców w Waszyngtonie. Sytuacja niespodziewana, bo chwilę wcześniej zapewnił sobie grę w ćwierćfinale turnieju Washington Open.

Szkot, trzykrotny wielkoszlemowy mistrz, pokonał Rumuna Mariusa Copila po trzygodzinnej wojnie. Ma pierwszy ćwierćfinał od ponad roku. On, dwukrotny mistrz olimpijski, król Wimbledonu i US Open, dziś sklasyfikowany na tenisowych nizinach, na 832. miejscu.



Płakał jak dziecko. Jest usprawiedliwiony. Wiele w ostatnim czasie przeszedł. Ma za sobą długą przerwę, skomplikowaną operację biodra i chwile zwątpienia, bo istniało ryzyko, że na kort już nie wróci. Udało się dopiero w czerwcu. Przed turniejem w Waszyngtonie rozegrał zaledwie trzy mecze.



No words, @andy_murray.



Just thanks for your emotions... #CitiOpenpic.twitter.com/w89E3sCzJg — Tennis TV (@TennisTV) 3 sierpnia 2018









- Zastanawiasz się: a co, gdybym już nie wrócił? A co, jeśli to koniec? Myślisz wtedy, co masz z sobą zrobić. Przecież grałem w tenisa całe życie. To wszystko, co potrafię - mówił przed kilkoma dniami Murray, gdy zapytano go o najgorszy moment kariery.

Rankingiem się nie martwi

Po szczęśliwym zwycięstwie przyznał, że do stu procent możliwości jeszcze wiele mu brakuje. Poprosił kibiców o cierpliwość. Stary dobry Andy ma wrócić w przyszłym sezonie.



- Chcę, żeby do końca roku zdrowie mnie nie opuszczało. Rankingiem się nie martwię, chcę grać i wygrywać. Będę gotowy na 2019 roku - zapowiedział.



W ćwierćfinale czeka na niego 19-letni Australijczyk Alex de Minaur.