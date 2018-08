Rozbity nos Murraya. Zawiniła córeczka





Boleśnie zakończyła się dla Andy'ego Murraya zabawa z 10-miesięczną córeczką. Tenisista zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pokazał rozkrwawiony nos.

Brytyjczyk, który bardzo długo zmagał się z kontuzją biodra, wrócił wreszcie do rywalizacji w Wielkim Szlemie. Zrobił to udanie, bo w pierwszej rundzie US Open pokonał Australijczyka Jamesa Duckwortha 6:7 (5-7), 6:3, 7:5, 6:3.

Zaszło za daleko

Po tym meczu, a przed starciem z Fernando Verdasco były lider rankingu ATP nieco zaniepokoił swoich fanów. W mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, na którym pokazał rozbity nos. Jak wynika, z jego opisu krwotok był efektem zabawy z jego 10-miesięczną córeczką. "Kiedy zabawa z córką zajdzie za daleko" - napisał Murray.

31-letni Szkot to jedna z największych gwiazd męskiego tenisa ostatnich latach. Wygrał 45 turniejów, w tym trzy wielkoszlemowe. Dwukrotnie sięgał także po indywidualne mistrzostwo olimpijskie.